Wypalił o dyskwalifikacji Polski po medalu dla Tomasiaka. Brzmi jak koszmar

Jeszcze przed startem zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Maciej Maciusiak postanowił o niepowoływaniu Kacpra Tomasiaka na mistrzostwa świata w lotach. Decyzja ta wywołała dyskusję. Nie wszyscy rozumieli, dlaczego obiecujący młody zawodnik nie będzie miał możliwości spróbować sił na "mamucie". Chodziło jednak o to, by 19-latek z jednej strony odpoczął od wielkiej rywalizacji, a z drugiej mógł potrenować na skoczni normalnej.

Czas pokazał, że trener kadry A polskich skoczków wykonał dobry ruch, nie wysyłając Kacpra do Oberstdorfu, co teraz, już po zdobyciu przez Tomasiaka olimpijskiego srebra, zauważa Jan Tomaszewski. "To nie tylko radość, to wielka radość! Jest to wielki sukces Adama Małysza i sztabu szkoleniowego. Tomasiak nie był na lotach narciarskich i bardzo dobrze, bo po co on tam miał jechać? (...) Trenował na normalnej skoczni. I stąd wziął się jego wspaniały sukces" - mówi dla "Super Expressu".

Obawa o dyskwalifikację Polaków. Chodzi o kostiumy na igrzyskach

Zdaniem Tomaszewskiego to właśnie odsunięcie Tomasiaka od rywalizacji na MŚ w lotach było kluczem do olimpijskiego sukcesu. W jego ocenie inni zawodnicy, którzy w tamtym konkursie wzięli udział, teraz na igrzyskach mieli kłopot, by przestawić się na rywalizację na mniejszym obiekcie.

Jednak to tylko częściowo prawda. O ile faworyzowany Domen Prevc i drugi w zawodach na skoczni mamuciej Marius Lindvik istotnie nie błysnęli w Predazzo, zajmując na igrzyskach olimpijskich we Włoszech kolejno 6. i 12. miejsce, o tyle Ren Nikaido poradził już sobie bardzo dobrze. W Oberstdorfie był 3., a i teraz stanął na trzecim stopniu podium razem z Gregorem Deschwandenem, u boku Kacpra Tomasiaka i Philippa Raimunda.

Jan Tomaszewski dorzucił też trzy grosze w temacie olimpijskich strojów reprezentacji Polski. Dyskusje o estetyce nie są dla niego istotne. Dużo większą wagę przykłada do tego, by kostiumy były regulaminowe, nie budziły wątpliwości kontrolerów i tym samym nie prowadziły do dyskwalifikacji. Bo właśnie tego się obawiał.

"Najważniejsze są stroje, w których oni startują. Bałem się tylko, żeby nie było jakiejś dyskwalifikacji za kostium. Jeśli to jest w porządku, to wszystko jest w porządku. A czy strój jest czerwony, czy biały, co to ma za znaczenie?" - podsumowuje niegdysiejszy bramkarz.

Kacper Tomasiak Grzegorz Momot PAP

Jan Tomaszewski TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News East News

Kacper Tomasiak JAVIER SORIANO AFP

Alex de Minaur - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport