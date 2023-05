Wypadł z kadry Horngachera. Mistrz świata wprost o rewolucji w skokach

Stephan Leyhe wprost o zmianie kwot startowych. "Musimy to zaakceptować"

W rozmowie z portalem "hna.de" Stephan Leyhe odniósł się do rewolucyjnych planów Sandro Pertile, które niejako pozbawiły do szans na występ w zawodach najwyższej rangi FIS. "My, skoczkowie, nie mamy na to wpływu. Musimy to zaakceptować jak widzowie" - przyznał krótko.