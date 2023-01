Po wypadku Filipa Sakali podczas pierwszego skoku w konkursie drużynowym w Zakopanem publiczność aż ucichła. Wygląda jednak na to, że skończyło się tylko na strachu. Doszło natomiast do dość nietypowej sytuacji. Po upadku narta czeskiego zawodnika uległa poważnemu uszkodzeniu. Sam zawodnik był całkowicie zaskoczony. "Takie sytuacje zdarzają się naprawdę rzadko. Mnie coś takie się przytrafiło po tym, jak narta uderzyła w bandę. I wtedy najczęściej dochodzi do takiego rozwarstwienia. Czasem może do tego dojść w momencie, kiedy mocniej pociągnie nartę po zeskoku" - mówi Interii Sport ekspert Wiktor Pękala.