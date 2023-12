Andrzej Stękała był objawieniem sezonu 2015/2016. Wtedy zawodziła kadra A, a ówczesny 20-latek przebojem wdarł się do Pucharu Świata i był jednym z lepszych naszych zawodników tego sezonu. Sam był zdziwiony tym, co się stało, bo w rozmowie ze mną mówił wtedy, że przecież jeszcze niedawno "klepał bulę", czyli lądował wysoko na zeskoku skoczni.

Wydawało się, że objawił się nam zawodnik, który zaraz może złapać wiatr w żagle i zacząć odnosić wielkie sukcesy. Nic jednak z tego. Stękała przepadł. W jego życiu było wiele zawirowań. Nawet na moment rzucił skoki. Został kelnerem, a na skoczni pojawiał się od czasu do czasu.



Skoki narciarskie. Andrzej Stękała: oddałem więcej dobrych skoków niż złych

Po pięciu latach wrócił. I to jak! Odżył po tym, jak trenerem kadry przestał być Stefan Horngacher. Od razu wskoczył do światowej czołówki. Razem z kolegami został medalistą mistrzostw świata w lotach w Planicy, a w Zakopanem wskoczył na podium Pucharu Świata. Potem było już tylko gorzej. Stękała znowu zanotował dwa słabsze sezony, ale teraz zdaje się wracać. Po raz kolejny w karierze.

Wracam bez punktów Pucharu Świata, ale w Klingenthal oddałem więcej dobrych skoków niż tych gorszych. Szkoda mi tego skoku z sobotniego konkursu, bo jechaliśmy z niskiej belki, a warunki nie były najlepsze. Tam mogłem już zdobyć punkty. Zaraz po moim skoku belka poszła w górę. Szkoda ~ mówił Stękała w rozmowie z Interia Sport.

Piątkowe skoki, ale też ten z serii próbnej przed sobotnim konkursem, wlał nadzieję w serce 28-latka. Ciągle kręcił się bowiem w okolicach "15". Zapytany o to, czy przypadkiem przed konkursami nie napalał się za bardzo na dobry wynik, odparł: "Nie. Skupiałem się na tym, co mam zrobić. Nie napalałem się, choć miałem dużą chęć tego, by wskoczyć do '30'. To pozwoliłoby mi myśleć o kolejnych startach w Pucharze Świata. Utrzymałem jednak nerwy na wodzy. Nawet chyba byłem zbyt spokojny, jak na siebie".

Tłumaczy się z gestu w Klingenthal

Po skoku w serii próbnej, w której uzyskał 15. wynik, Stękała przechodził obok kibiców i stanowisk dziennikarskich, a do ust miał przyłożony palec. Teraz wytłumaczył ten gest.

Wszyscy po tym skoku krzyczeli: brawo, brawo! A ja chciałem tylko tym gestem przekazać, żeby zachować spokój, bo to jest tylko trening ~ wyjaśnił.

Nasz skoczek doskonale zdaje sobie sprawę, że potrafi dobrze skakać, ale jeszcze wciąż brakuje mu pewności. I po nią przyjechał do Klingenthal. Tam zobaczył, że może skakać na wysokim poziomie, ale to jeszcze trzeba przełożyć na metry w konkursach.

"Pamiętam, że przed trzema laty, kiedy miałem najlepszy sezon w karierze, to po dwóch-trzech konkursach pojechaliśmy na mistrzostwa świata w lotach, gdzie musiałem walczyć o miejsce w kadrze. Tam wygrywałem o kilka metrów z Olkiem Zniszczołem i Klimkiem Murańką. I to ja zostałem wybrany do składu. Wtedy opanował mnie spokój. Wiedziałem, że zostaje tylko walka o medal. Teraz dla mnie czymś takim, co by mnie uskrzydliło już teraz, byłyby punkty Pucharu Świata. Wzrosłaby wówczas pewność siebie" - tłumaczył Stękała.

"Czuję, że jestem dość blisko tego, co pokazywałem trzy sezony temu. Wtedy siadałem na belkę i robiłem bez namysłu to, co lubię. Teraz też czuję, że jest coraz bliżej takiego komfortu. To pokazywały skoki z treningu" - dodał.

Nie wie, czy Thomas Thurnbichler był zadowolony

Nasz skoczek miał bardzo przyzwoite prędkości najazdowe, co tylko świadczy o tym, że nie ma raczej wielkich problemów w pozycji dojazdowej.



Rzeczywiście ta pozycja jest dobra. Aż czasami się boję, że przesadzę, bo jeździ mi się tak wygodnie. Do tego mam dobrą wagę. Musiałem nawet dobijać ją wodą w Klingenthal. W razie czego mam przygotowane krótsze narty, ale nie chciałem ich zmieniać, bo dobrze skakało mi się na tych, co miałem. Punktów jednak nie było. Była za to wściekłość, ale już się ogarnąłem. Liczę teraz na udane treningi w Zakopanem i na to, że pojadę dalej ~ - mówił 28-latek.

Co ciekawe, Thomas Thurnbichler, trener kadry, nie analizował osobiście tego weekendu ze Stękałą.

"Nie odbyliśmy indywidualnej rozmowy po zawodach, więc nie wiem, czy był zadowolony z mojej postawy. Thomas mówił tylko ogólnikowo o całej grupie" - zakończył Stękała, który przyznał, że o tym, czy trener kadry był zadowolony z jego postawy się, dowie się wtedy, kiedy będą powołania na zawody Pucharu Świata w Engelbergu.

