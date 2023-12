Wymarzona szansa dla Kamila Stocha. Jeśli nie tam, to gdzie? Będzie wielki powrót?

Kamil Stoch wraca do Pucharu Świata po tygodniu przerwy. Nasz wielki mistrz podczas weekendu wolnego od rywalizacji szlifował swoją formę na kompleksie w Eisnerze, a później z kolegami w Zakopanem. Głosy z kadry mówią, że jego dyspozycja powinna być lepsza, a trudno o lepsze miejsce do pokazania tego, niż Engelberg. Szwajcarską skocznię Stoch kocha i widać to wyraźnie w liczbach.