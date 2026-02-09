Wyliczyli to po konkursie. Tomasiak numerem 1. Tego jeszcze nie było

Tomasz Brożek

To wielki dzień dla polskich skoków narciarskich. Kacper Tomasiak nie zdołał jeszcze dotąd stanąć na podium w zawodach Pucharu Świata, a mimo to wywalczył dziś w Predazzo srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich, wprawiając cały naród w euforię. Niezwykle ciekawe są także wyliczenia, które pojawiły się tuż po zakończeniu rywalizacji. Bo jak się okazuje, 19-latek został absolutnym numerem jeden.

Dwóch ubranych na biało sportowców w czerwonych czapkach celebruje zdobycie medalu. Jeden z nich trzyma medal, obaj uśmiechają się i okazują radość, a na kurtce widnieje polskie godło.
Na zdjęciu prezes PKOl-u Radosław Piesiewicz oraz Kacper TomasiakPAP/Grzegorz MomotPAP
Złoty medal w poniedziałkowym konkursie olimpijskim w Predazzo wywalczył Niemiec Philipp Raimund. Ale dla nas, Polaków, to był bezapelacyjnie dzień Kacpra Tomasiaka. 19-latek zachwycał swoją formą już podczas treningów, zwłaszcza w tych niedzielnych, ale na wyżyny wspiął się w najważniejszym momencie i po skokach na odległość 103 oraz 107 metrów wywalczył srebrny medal igrzysk Mediolan-Coritina 2026.

- Na pewno jestem już tym bardzo zmęczony, ale także bardzo się cieszę. To najszczęśliwszy dzień w moim sportowym życiu, ale mam nadzieję, że jeszcze w moim życiu będą lepsze. Przed finałowym skokiem z pewnością było nieco presji, ale udało się skoczyć z takim luzem - mówił po swoim wielkim sukcesie przed kamerą Eurosportu nasz bohater, któremu aż brakowało słów.

Zobacz również:

Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, a w środku srebrny medalista olimpijski Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Medal Tomasiaka. Nawrocki i Tusk w akcji. Niebywałe, co zrobił premier

    Medal Kacpra Tomasiaka to 24. krążek w polskiej kolekcji jeśli chodzi o historię zimowych igrzysk olimpijskie. Ten należący do naszego skoczka jest jednak wyjątkowy, bo rekordowy, co okazało się po konkursie.

    Tomasiak świętuje, a tu taka decyzja Maciusiaka. Jest oficjalny komunikat

    Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem. A do tego rekord

    Kacper Tomasiak został bowiem najmłodszym medalistą zimowej imprezy czterolecia, pochodzącym z naszego kraju. - Wojciech Fortuna został mistrzem olimpijskim mają 19,5 roku, a Tomasiak w poniedziałek poprawił ten "rekord", gdyż 20 stycznia skończył 19 lat - wyliczyła choćby Polska Agencja Prasowa.

    Sam mistrz olimpijski z Sapporo z 1972 roku skomentował wielki sukces swojego młodszego rodaka właśnie w rozmowie z PAP, podkreślając swoją wiarę w genialnego 19-latka.

    - Oglądałem jego występ, mocno zaciskając kciuki. Po prostu wierzyłem, że w Predazzo odniesie sukces. I co, nie miałem racji? Powtarzam to we wszystkich rozmowach w poniedziałkowy wieczór. W sezonie olimpijskim był najlepszy z naszych. Nie wygrał nic, a teraz od razu został wicemistrzem olimpijskim. Na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. To nie jego ostatnia walka o medal. Jadę za parę dni do Predazzo i będę kibicować naszym skoczkom w rywalizacji duetów i na dużej skoczni - przekazał Wojciech Fortuna, ciesząc się medalem Kacpra Tomasiaka.

    
    

    

      Skoczek narciarski w powietrzu podczas skoku, ubrany w biały kombinezon startowy z numerem, w kasku i goglach, narty rozstawione szeroko, wyraźne oznaczenie marki Fischer na jednej z nart, tło ciemne, światła jupiterów.
      Kacper TomasiakFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
      Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku stoi na śnieżnej skoczni podczas opadów śniegu. Widoczne są plakietki sponsorów oraz numer startowy 46. W tle rozmazane światła i banery reklamowe.
      Kacper Tomasiak w akcjiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
      Skoczek narciarski ląduje na ośnieżonym zeskoku, unosząc ręce dla utrzymania równowagi, w tle widoczne ślady na śniegu oraz fragmenty zielonych gałązek ozdabiających zeskok.
      Kacper TomasiakRONI REKOMAA/LehtikuvaAFP
      Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

