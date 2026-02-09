Wyliczyli to po konkursie. Tomasiak numerem 1. Tego jeszcze nie było

Złoty medal w poniedziałkowym konkursie olimpijskim w Predazzo wywalczył Niemiec Philipp Raimund. Ale dla nas, Polaków, to był bezapelacyjnie dzień Kacpra Tomasiaka. 19-latek zachwycał swoją formą już podczas treningów, zwłaszcza w tych niedzielnych, ale na wyżyny wspiął się w najważniejszym momencie i po skokach na odległość 103 oraz 107 metrów wywalczył srebrny medal igrzysk Mediolan-Coritina 2026.

- Na pewno jestem już tym bardzo zmęczony, ale także bardzo się cieszę. To najszczęśliwszy dzień w moim sportowym życiu, ale mam nadzieję, że jeszcze w moim życiu będą lepsze. Przed finałowym skokiem z pewnością było nieco presji, ale udało się skoczyć z takim luzem - mówił po swoim wielkim sukcesie przed kamerą Eurosportu nasz bohater, któremu aż brakowało słów.

Medal Kacpra Tomasiaka to 24. krążek w polskiej kolekcji jeśli chodzi o historię zimowych igrzysk olimpijskie. Ten należący do naszego skoczka jest jednak wyjątkowy, bo rekordowy, co okazało się po konkursie.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem. A do tego rekord

Kacper Tomasiak został bowiem najmłodszym medalistą zimowej imprezy czterolecia, pochodzącym z naszego kraju. - Wojciech Fortuna został mistrzem olimpijskim mają 19,5 roku, a Tomasiak w poniedziałek poprawił ten "rekord", gdyż 20 stycznia skończył 19 lat - wyliczyła choćby Polska Agencja Prasowa.

Sam mistrz olimpijski z Sapporo z 1972 roku skomentował wielki sukces swojego młodszego rodaka właśnie w rozmowie z PAP, podkreślając swoją wiarę w genialnego 19-latka.

- Oglądałem jego występ, mocno zaciskając kciuki. Po prostu wierzyłem, że w Predazzo odniesie sukces. I co, nie miałem racji? Powtarzam to we wszystkich rozmowach w poniedziałkowy wieczór. W sezonie olimpijskim był najlepszy z naszych. Nie wygrał nic, a teraz od razu został wicemistrzem olimpijskim. Na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. To nie jego ostatnia walka o medal. Jadę za parę dni do Predazzo i będę kibicować naszym skoczkom w rywalizacji duetów i na dużej skoczni - przekazał Wojciech Fortuna, ciesząc się medalem Kacpra Tomasiaka.

Kacper Tomasiak FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP

Kacper Tomasiak w akcji ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Kacper Tomasiak RONI REKOMAA/Lehtikuva AFP

