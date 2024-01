Wyjątkowa postać na skoczni w Wiśle. Przykuwał uwagę swoim strojem

Udało mi się zebrać prawie wszystkie narty od pierwszych igrzysk zimowych do tych ostatnich w Pekinie. Na skocznię w Wiśle przyszedłem z nartami, które były na zimowych igrzyskach w St. Moritz w 1928 roku. Wszystko, co jest związane z historią narciarstwa, zbieram od 25 lat. W muzeum jest tylko 20 procent tych zbiorów. Mam 130 par nart skokowych. Z tych eksponatów, jakie posiadam, można byłoby zrobić jedno z największych muzeum narciarstwa na świecie, ale by to pokazać, potrzebna byłaby wielka hala sportowa

~ opowiadał były skoczek narciarski.