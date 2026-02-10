Temat afery związanej z kombinezonami Norwegów z mistrzostw świata w Trondheim wrócił podczas igrzysk olimpijskich.

Jeden z norweskich dziennikarzy poprosił nowego mistrza olimpijskiego Philippa Raimunda, aby odniósł się do słów Mariusa Lindvika, który w przeszłości dla stacji "Dagbladet" powiedział wprost, że Raimund nie jest już jego przyjacielem.

Lindvik powiedział to, ponieważ Raimund w tamtym czasie domagał się surowszych kar dla Norwegów. - Jest mi smutno. Przyjaźniłem się z nim - mówił Norweg o Niemcu.

Temat został poruszony podczas konferencji prasowej, więc Raimund musiał jakoś wybrnąć z pytania na temat, którego zapewne w tak szczęśliwej dla siebie chwili nie chciał poruszać.

- Powiedziałbym, że relacja nieco się skomplikowała. Byliśmy dość dobrymi przyjaciółmi, zanim doszło do tych wydarzeń. Graliśmy z razem w gry wideo. Uważałem go za przyjaciela. Po sytuacji w Trondheim czułem się trochę tak, jakbym został zdradzony, jakby napluł mi w twarz - mówił Raimund.

Później Niemiec dodał, że w tym momencie nie chce wyolbrzymiać tej sprawy, ale do dziś nie doczekał się przeprosin za oszustwo od żadnego z Norwegów. A takie słowa na pewno załagodziły sprawę.

Raimund o oszustwie Norwegów i relacji z Lindvikiem: "Jakby napluł mi w twarz". W skandynawskim kraju zawrzało

Wspomniane wyżej "Dagbladet" opublikowało w mediach społecznościowych artykuł opisujący całą sytuację. W komentarzach nie zabrakło słów krytyki w kierunku młodego Niemca.

- Nie jest to zbyt mądre posunięcie ze strony Raimunda, ale uważam, że media i NRK powinny zachowywać się jak dorośli i nie wyciągać tej sprawy w każdym programie - pisze jeden z Norwegów.

- Tak, to było głupie z ich strony, ale jak długo Niemcy będą o tym mówić?! Dajcie już spokój! - dodaje inny kibic z Norwegii.

Jeden z fanów pochodzących z Norwegii nazwał Raimunda "niedojrzałym smarkaczem". Inny skomentował, że to, co powiedział Raimund na konferencji prasowej jest "ohydne", ponieważ prawda jest taka, że Norwegia nie jest jedynym krajem, który oszukiwał ze sprzętem, ale miała tego pecha, że to ją przyłapano na gorącym uczynku.

- Ten du**k Raimund powinien się zamknąć, bo mało kto oszukiwał bardziej niż Niemcy - skomentował ostro użytkownik Facebooka z Norwegii.

Pojawiły się też łagodniejsze komentarze, ale wszyscy Norwegowie chcieliby, aby ten niewygodny dla nich temat przestał już wracać do przestrzeni medialnej. Szczególnie podczas wydarzeń takich jak igrzyska olimpijskie i konferencja prasowa z udziałem złotego medalisty.

Część kibiców jest przeświadczona o tym, że sami skoczkowie nie mają za co przepraszać, ponieważ nie byli świadomi tego, że oszukują. Jak widać, afera ta nadal "żyje własnym życiem" i wiele wskazuje na to, że jeszcze długo będzie unosić się nad Norwegią.

Philipp Raimund EPA/FILIP SINGER PAP

Marius Lindvik GEORG HOCHMUTH AFP

Philipp Raimund HANNIBAL HANSCHKE/EPA PAP