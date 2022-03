Wygrał w Zakopanem i natychmiast wraca do kadry

W kadrze na zawody na mamuciej skoczni znaleźli się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Piotr Żyła oraz Andrzej Stękała.

Dla Stękały to szybki powrót do kadry na zawody najwyższej rangi. Reprezentant Polski po czwartkowych treningach na MŚ w lotach w Vikersundzie został odesłany do Zakopanego na finałowy weekend Pucharu Kontynentalnego. 26-latek triumfował w niedzielnych zawodach i w najbliższy weekend powróci do Pucharu Świata.

Skoki narciarskie. Andrzej Stękała wraca do kadry

Zawody w Oberstdorfie rozpoczną walkę o małą "Kryształową Kulę" w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach narciarskich. W ramach obecnego sezonu rozegrane zostaną cztery konkursy indywidualne - dwa na skoczni im. Heiniego Klopfera (HS235) oraz kolejne dwa tydzień później w Planicy (HS240).

piątek, 18 marca

15:00 - Oficjalny trening

17:15 - Kwalifikacje



sobota, 19 marca

14:45 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursowa



niedziela, 20 marca

14:45 - Kwalifikacje

16:00 - Pierwsza seria konkursowa