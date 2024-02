Pierwszy sezon pod wodzą Thomas Thurnbichlera niewątpliwie był udany, może niespektakularny drużynowo, bo Biało-Czerwoni zakończyli sezon w Pucharze Świata na czwartej lokacie w Pucharze Narodów, ale indywidualnie naprawdę wyglądało to przyzwoicie. Dawid Kubacki tak naprawdę walczył do końca o zwycięstwo w Pucharze Świata, Piotr Żyła zakończył sezon na szóstym miejscu i z mistrzostwem świata, a Kamil Stoch w TOP 15.

Teraz Polakom wiedzie się znacznie gorzej i miejsca w czołowej "10" są już sukcesem. Ostatnio w końcu błysnął Żyła, który był o krok od podium , kilka udanych występów zaliczył Aleksander Zniszczoł, ale to niestety wszystko. Przekłada się to nie tylko na pucharowe punkty, ale też na zarobki naszych skoczków, które w tym sezonie nie rzucają na kolana.

Wiemy, ile zarobili Polacy. Zniszczoł na czele

Kolejna okazja w Sapporo

Skoczkowie narciarscy musieli odbyć w ostatnim czasie istną podróż dookoła świata. Po konkursach w Willingen karawana Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się bowiem do Stanów Zjednoczonych, a konkretniej do Lake Placid, skąd poszczególne reprezentacje udały się po zawodach w dalszą podróż - tym razem do Sapporo. I to tam będzie kolejna okazja, by wzbogacić swoje konto.