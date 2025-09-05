Wyciekł raport FIS ws. Norwegów. Kontroler sprzętu pozwalał na łamanie przepisów

W skrócie Raport Międzynarodowej Federacji Narciarskiej ujawnia, że manipulacje sprzętem w skokach narciarskich nie dotyczyły wyłącznie Norwegów, lecz także innych krajów.

Christian Kathol, były szef kontrolerów sprzętu w FIS, wiedział o nieprawidłowościach, ale nie wyciągał konsekwencji wobec osób łamiących przepisy.

Po ujawnieniu afery i zmianie przepisów na temat bielizny technicznej stanowisko stracił Kathol, a raport z dochodzenia wciąż pozostaje tajny.

Przy okazji mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim wybuchła wielka afera. W sieci pojawiły się nagrania, jak Norwegowie manipulują przy kombinezonach. To, co robili, śmiało można nazwać dopingiem technologicznym.

Początkowo Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) nie bardzo kwapiła się do tego, by coś zrobić w tym temacie, ale pod naciskiem wielu reprezentacji, zdecydowała się na rozprucie norweskich kombinezonów w czasie kontroli. Okazało się, że te były spreparowane i dawały przewagę.

Christian Kathol miał pozwolić Austriakom i Niemcom na manipulacje

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, mówił wówczas, że to jest czarny dzień dla świata skoków. Norwegowie - kilku skoczków i osoby ze sztabu trenerskiego - zostały zawieszone, ale to minęło wraz z końcem sezonu. Niedawno pojawił się raport, który potwierdził nieprawidłowości. FIS dogadała się jednak z Norwegami i stanęło jedynie na trzymiesięcznej dyskwalifikacji dla kilku skoczków.

Raport ze śledztwa był utrzymywany w tajemnicy, ale norweska TV2 dzięki kilku źródłom dotarła do jego fragmentów. Można w nim przeczytać m.in. o tym, że Christian Kathol, który był szefem kontrolerów w FIS, przymykał oko na manipulacje.

Kathol potwierdził śledczym, że w sezonie 2023/24 podjęto wiele prób eksperymentowania z bielizną, m.in. w Austrii i Niemczech

Austriak nie podał szczegółów dotyczących zmian w bieliźnie, ale źródła w TV 2 poinformowały, że chodziło m.in. o wzmocnienie szwów w ubraniach, dzięki czemu stały się sztywniejsze. Sztywna bielizna pomaga wypchnąć kombinezon na zewnątrz, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia nośna skoczka w powietrzu.

Temat bielizny w skokach był wałkowany wielokrotnie w skokach narciarskich i najpewniej w tym elemencie starało się kombinować wiele krajów. Kathol zresztą przyznał, że po tym, jak stwierdzono manipulacje u niektórych ekip w tym elemencie, zmniejszono wówczas grubość bielizny.

"Kathol potwierdził także, że nie było żadnych zawieszeń za tego typu manipulacje" - pisze FIS w raporcie.

I akurat to jest już skandalem. Okazuje się bowiem, że ktoś, kto zarabiał na tym, by rzetelnie wykonywać swoją pracę, kompletnie zawiódł, bo nie respektował obowiązujących przepisów.

"Kathol potwierdził śledczym, że w sezonie 2023/24 podjęto wiele prób eksperymentowania z bielizną, w tym w kilku krajach, w tym w Austrii i Niemczech. W rezultacie wiosną 2024 roku zmieniono przepisy dotyczące grubości materiału bielizny z 5 mm na 1,5 mm. Kathol potwierdził również, że nie odnotowano żadnych zawieszeń za tego typu manipulacje" - tak ma brzmieć oryginał, pochodzący z raportu.

Stacja podkreśla jednak, że widziała tylko jego kopię i do tego tylko fragmenty owego dokumentu.

Wiele pytań, żadnych odpowiedzi

TV2 wysłała zatem pytania do FIS i otrzymała taką odpowiedź: "Śledztwo było nie tylko niezależne, ale i tajne. Raport jest również dokumentem poufnym. FIS nie może zatem spekulować ani komentować informacji, które rzekomo są częścią raportu".

Głosu w tej sprawie nie chciały też zabierać federacje - niemiecka i austriacka. Komentarza odmówił też sam Kathol. Teraz należy mieć nadzieję na to, że wszystkie federacje wystąpią do FIS z prośbą o upublicznienie raportu.

Po sezonie zimowym Kathol przestał pełnić funkcję kontrolera sprzętu w FIS. Jego miejsce zajął Juergen Winkler, a pomaga mu w tym Mathias Hafele, który przez ostatnie lata pracował z polską reprezentacją.

