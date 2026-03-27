Stoch to multimedalista olimpijski, mistrz świata i zdobywca Kryształowych Kul. Choć to Adam Małysz rozpoczął w Polsce bum na skoki narciarskie, bez Stocha ten ogień z pewnością nie zostałby podtrzymany. W niedzielę w Planicy dojdzie do pożegnania skoczka z Zębu z aktywną sportową karierą.

Kamil Stoch kończy karierę. To będzie robił

To ostatnie momenty Kamila Stocha jako zawodowego skoczka. Przed rozpoczęciem sezonu zapowiedział on, że ten będzie jego ostatnim. Teraz, kiedy jednak się kończy, aż trudno uwierzyć, że po tym weekendzie już więcej nie zobaczymy Stocha w konkursach Pucharu Świata.

Póki co nie wiadomo, na czym dokładnie skupi się sportowiec - z pewnością jego oczkiem w głowie stanie się jego klub sportowy KS Eve-nement Zakopane. Poza tym Stoch zapowiadał jednak, że przyjdzie mu wreszcie popodróżować z małżonką, co wielokrotnie już zapowiadał.

Kamil Stoch jest wzorem dla wielu skoczków. Tak mówił o nim Hektor Kapustik

Hektor Kapustik to młody zawodnik ze Słowacji, który w Vikersund dokonał niezwykle ważnej dla siebie rzeczy - ustanowił rekord Słowacji w długości skoku. W konkursie udało mu się osiągnąć 235,5 metra, co było jego rekordem życiowym i, jak się okazało, również rekordem kraju.

Po konkursie opowiedział w rozmowie z portalem Skijumping.pl, jak po jego wyczynie zachował się Kamil Stoch. Kapustik wymienił go zresztą jako jednego ze swoich trzech idoli obok Kobayashiego i Krafta.

"Tak, i to był właściwie pierwszy raz dzisiaj, kiedy pogratulował mi wczorajszego rekordu i miejsca. To było naprawdę miłe, bo pamiętam, jak jako dziecko chodziłem na zawody, kibicowałem mu i czekałem, aż da mi zdjęcie z autografem, a dzisiaj to on gratulował mi, więc byłem naprawdę szczęśliwy" - wyznał Kapustik. W piątkowym konkursie w Planicy Słowak zdobył 21. miejsce.

Konferencja prasowa Jana Urbana po meczu Polska - Albania Polsat Sport