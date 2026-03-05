!criticalCSS &&

Wybuch euforii po kolejnym medalu Tomasiaka. Eksperci powtarzają jedno

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Kacper Tomasiak się nie zatrzymuje. 19-latek po zdobyciu trzech medali na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich poszedł o krok dalej i sięgnął po medal na mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer. Sukces młodego Polaka na skoczni normalnej skomentowali dziennikarze i eksperci. Wszyscy jednogłośnie przypomnieli, że krążek wywalczony przez Tomasiaka wpłynie na sytuację polskiej kadry w Pucharze Świata.

Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakJakub Porzycki/ANADOLU AFP

Kacper Tomasiak to absolutny fenomen polskich skoków. W swoim debiutanckim sezonie w Pucharze Świata 19-letni podopieczny Macieja Maciusiaka radzi sobie znakomicie i choć w tym cyklu ani razu nie stanął jeszcze na podium, sprawił on niemałą sensację podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. We Włoszech sięgnął po aż trzy olimpijskie medale, co wlało w serca polskich kibiców nadzieję na to, że w kolejnych latach nastolatek wyrówna (jeśli nie przebije) osiągnięcia odniesione przez Adama Małysza i Kamila Stocha.

Po znakomitej imprezie czterolecia we Włoszech Kacper Tomasiak nie miał zamiaru spoczywać na laurach. Już kilkanaście dni później poleciał na kolejną ważną imprezę - mistrzostwa świata juniorów. Walkę o medale w Lillehammer 19-letni skoczek wraz z kolegami z kadry rozpoczęli w czwartek, 5 marca. To właśnie na ten dzień zaplanowano konkurs indywidualny na skoczni normalnej. W tym młody Polak spisał się znakomicie i po skokach na 98 i 97 metrów zajął ostatecznie drugie miejsce, zostając tym samym wicemistrzem świata juniorów. 18. miejsce zajął Kamil Waszek, Konrad Tomasiak uplasował się na 20. pozycji. 

Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem MŚJ. Eksperci zachwyceni

Poczynaniom "Biało-Czerwonych" w pierwszym konkursie na mistrzostwach świata juniorów przyglądali się eksperci i dziennikarze. Po drugim skoku z obniżonej belki Kacpra Tomasiaka, który dał Polakowi srebrny medal, w mediach społecznościowych posypały się komentarze. We wszystkich powtarzało się jedno - media zwróciły uwagę na to, że 19-latek wywalczył nie tylko krążek MŚJ, ale również dodatkowe miejsce dla Polski w Pucharze Świata.

"Kacper Tomasiak w Lillehammer: powiększa kwotę na kolejny rok dla Polski w Pucharze Świata (dla juniora - siebie albo któregoś z kolegów), zdobywa srebro MŚ juniorów. W tej kolejności" - skomentował Michał Chmielewski z TVP Sport.

"Kacper Tomasiak wicemistrzem świata juniorów 2026! Polska reprezentacja z dodatkowym miejscem startowym na Puchar Świata dla juniora - aż do kolejnych MŚJ!" - w tym samym tonie wypowiedział się Dominik Formela ze Skijumping.pl.

"Kacper Tomasiak wicemistrzem świata juniorów. Poza zasięgiem dziś Stephan Embacher,ale nasz multimedalista olimpijski i tak zrobił swoje. Zagwarantował Polsce dodatkową kwotę startową przez niemal rok w zawodach Pucharu Świata. Misja wykonana" - skomentował Mateusz Ligęza z Radia ZET.

"Kacper Tomasiak wicemistrzem świata juniorów! Jest dodatkowe miejsce startowe w Pucharze Świata dla juniora na najbliższy rok!" - napisał Adrian Lozio.

    Uśmiechnięty mężczyzna w zimowej kurtce i czapce z napisem, trzymający zrolowaną matę sportową, w tle śnieg oraz kolorowy balon reklamowy.
    Kacper TomasiakEXPA/ Tadeusz MieczynskiEast News
    Zawodnik skaczący na nartach podczas konkursu skoków narciarskich w locie tuż po lądowaniu na śniegu, w tle numery oznaczające odległości na skoczni
    Kacper TomasiakMarcin GolbaAFP
    Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym oraz kasku, trzymający narty, stoi na tle rozmytego stadionu z widocznymi światłami.
    Kacper TomasiakRex Features/East News/ Rex Features/East NewsEast News
    Adam Małysz: Spotkanie rewelacyjne i szkoda, że nasi nie wygraliPolsat Sport

