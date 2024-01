Ewa Bilan-Stoch reaguje na najnowszy wpis męża. Jej komentarz zbiera masę polubień

'Kamil, Ty już nic nie musisz' - z taką dewizą niewiele bym osiągnął, nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Walczcie o swoje marzenia, nawet jeśli tylko nieliczni wierzą w ich powodzenie. Ta Wasza euforia wczoraj po drugim skoku, to było coś niesamowitego, na co niektórzy czekają całą sportową karierę. Darliście się jakbym wygrał te zawody, a ja tak się czułem. Dzięki. Wiem, że nic nie muszę, ale bardzo chcę, a to zasadnicza różnica

Pod wpisem wybuch entuazjazmu. "Kamil, to my powinniśmy dziękować Tobie, dajesz nam zawsze sporo emocji i zawsze fajnie jest Cię oglądać", "Jesteś najlepszym skoczkiem w historii i nie musisz nikomu nic udowadniać", , "Jesteś wielki, mistrzu", "To my dziękujemy. Dla kibica najlepszym prezentem jest Twój uśmiech po skoku", "Nic tak nie cieszy, jak satysfakcja mistrza po skoku", "I właśnie to jest jedna z rzeczy, która sprawia, że jesteś tak ogromną inspiracją - nigdy się nie poddajesz", "Uśmiech po skoku to najpiękniejszy moment, na który czekaliśmy. Smakuje jak wygrana. Nasi kibice najlepsi. Stochary i skokary opanowały Zakopane i Wielką Krokiew" - piszą internauci w licznych tego typu komentarzach.