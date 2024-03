To był naprawdę miły dzień. Dziękuję kibicom, którzy nas wspierali i gratuluję moim kolegom z drużyny. To był bardzo dobry konkurs (...). Nie skupiam się na tym ile mam zwycięstw, i ile mają inni. To odebrałoby mi całą zabawę i radość. Wolę skupić się na tym co mogę zrobić lepiej. Dzięki temu będę mógł się rozwijać. Wiedziałem co, wydarzyło się w Oso i starałem się przyjąć to najlepiej, jak mogłem. Na tym polega piękno tego sportu, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Cały czas trzeba twardo stąpać po ziemi (...). Nie wiem, czy jestem w najmocniejszej dyspozycji w życiu. W dalszym ciągu szukam rzeczy, które mógłbym zrobić lepiej

~ - powiedział wówczas Stoch tuż po triumfie w Lillehammer.