Wszystko jasne ws. Kryształowej Kuli. Padło nazwisko Adama Małysza. "Dołącza"

Tomasz Chabiniak

Adam Małysz i Maren Lundby - tak do czwartku wyglądał skład legend skoków narciarskich, które mogły się pochwalić zdobyciem trzech Kryształowych Kul z rzędu. Teraz to grono się powiększyło. Oficjalne konto Pucharu Świata na platformie "x.com" przygotowało nawet specjalną grafikę.

Adam Małysz w czapce z daszkiem i sportowej bluzie z logotypami sponsorów, z akredytacją 2024, idzie po schodach trzymając butelkę.
Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News

Adam Małysz swój najlepszy okres kariery przeżywał w latach 2001-03. Sięgnął wtedy po trzy z rzędu końcowe triumfy w Pucharze Świata (wyprzedzając Martina Schmitta i dwukrotnie Svena Hannwalda), zostawał też uznany trzykrotnie najlepszym sportowcem Polski. Później sięgnął po Kryształową Kulę w 2007 roku (za czym znowu poszedł prymat w krajowym plebiscycie), ale z pewnością otwarcie XXI wieku od takiej ciągłości sukcesów miało swoją wymowę.

Po podobny wyczyn w sezonach 2017/18, 2018/19 i 2019/20 sięgnęła Norweżki Maren Lundby. Ona z kolei - w odróżnieniu od Polaka - sięgnęła też w tamtym okresie po indywidualne mistrzostwo olimpijskie.

W czwartek do Małysza i Lundby dołączyła Nika Prevc. Wygrała na Salpausselce w Lahti, skacząc na odległość 128,5 m i 124,5 m. To była jej 15. wygrana w tym sezonie. Słowenka ma 2196 punktów, a druga w klasyfikacji Nozomi Maruyama 1554. Różnica wynosi więc 642 oczka, a do zdobycia pozostało 600, bo mamy jeszcze tylko 6 konkursów indywidualnych.

Oficjalne konto Pucharu Świata na X opublikowało nawet specjalną grafikę. Widzimy duży napis "3 z rzędu" i wizerunki zasłużonych z tym trofeum.

Co ciekawe, wśród mężczyzn w latach 1995-2005 bronienie tytułu najlepszego było wręcz naturalne, najpierw po 2 triumfy mieli Andreas Goldberger, Primoz Peterka, Martin Schmitt, potem wspomniane 3 Adam Małysz, a następnie 2 Janne Ahonen. Od 2005 r. żaden zawodnik nie obronił Kryształowej Kuli.

Zawodnik w stroju narciarskim podczas skoku na nartach, unoszący się w powietrzu, w tle jasne niebo. Narciarz ubrany w biały kombinezon z widocznymi logotypami sponsorów, kask oraz gogle ochronne.
Nika PrevcPhoto by GEIR OLSEN / NTB / AFPAFP
Zbliżenie twarzy mężczyzny w średnim wieku ubranego w ciemną kurtkę, na tle rozmytego ciemnego tła, z widocznym delikatnie parującym oddechem w zimnym powietrzu.
Adam MałyszANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
Maren Lundby
Maren LundbyKarl-Josef Hildenbrand/dpa / dpa Picture-Alliance via AFP / DPA / KARL-JOSEF HILDENBRANDAFP
Sportowiec w zimowej czapce z logo olimpijskim, uśmiechnięty, trzymający narty Fischer na jasnozielonym tle inspirowanym sportami zimowymi.
Adam MałyszMichał SzalastEast News
Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwiskPolsat Sport

