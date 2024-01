Wszystko jasne. Tylu skoczków zainauguruje PolSKI Turniej konkursem w Wiśle

"PolSKI Turniej będzie okazją dla zawodników, by wskoczyć do zespołu na mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Bad Mitterndorfie (25-28 stycznia). Skoczkowie, którzy mają realną szansę na start w tej imprezie, wypełnią kwotę narodową na Wielkiej Krokwi, by powalczyć o bilet na Kulm. Najlepsi, po konsultacji trenerów, pojadą na światowy czempionat w lotach" - poinformował Thurnbichler, cytowany w komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.