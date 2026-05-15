Wszystko jasne przed wyborami w PZN. Są kandydaci. Krążyła plotka o Andrzeju Dudzie
Minął termin zgłaszania kandydatów na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Już wcześniej Adam Małysz przyznał, że nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję, za to chęć ponownego startu w wyborach wyraził Apoloniusz Tajner, który rządził związkiem w latach 2006-2022. Teraz PZN ogłosił nazwiska kandydatów na prezesa związku, ale też do zarządu.
W 2022 roku Apoloniusz Tajner, zgodnie z prawem, nie mógł kandydować na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego na trzecią kadencję. W tej sytuacji działacze namówili do startu Adama Małysza. Były znakomity skoczek podjął się wyzwania i cztery lata temu stanął na czele związku.
W ostatnim czasie Małysz nie do końca dogadywał się z zarządem PZN. W momencie kiedy trwał spór o to, czy zatrudniać Stefana Horngachera, do gry włączył się Apoloniusz Tajner.
Pojawiało się nazwisko Andrzeja Dudy. Są kandydaci w wyborach PZN. Będzie zmiana w zarządzie
Działaczom nie udało się namówić Małysza na to, by kandydował na jeszcze jedną kadencję, a praca nad tym trwała od wielu miesięcy. Ostatecznie trzeba było działać szybko. Środowisko porozumiało się dość szybko i swoją chęć startu w wyborach zgłosił Tajner. W kuluarach mówiło się też o tym, że o posadę może starać się również były Prezydent RP Andrzej Duda.
Być może ruch Tajnera wyprzedził działania Dudy, a może po prostu to była zwykła plotka, która obiegła środowisko.
O północy 14 maja minął termin zgłaszania kandydatów w wyborach PZN, jakie zostały zaplanowane na 13 czerwca.
Jedynym kandydatem na stanowisko prezesa PZN jest zatem Apoloniusz Tajner i wiele wskazuje na to, że to właśnie on obejmie stery w związku po 13 czerwca.
Już wiadomo, że dojdzie do zmian w zarządzie. Zabraknie w nim Wojciecha Fickowskiego. Śląsko-Beskidzki Związek Narciarskie zdecydował, że o miejsce w zarządzie powalczą: Aleksandra Pustołka, Jarosław Konior i Zbigniew Wuwer. Z Tatrzańskiego Związku Narciarskiego będą to: Wojciech Gumny, Rafał Kot i Marek Pach, z Dolnośląskiego Związku Narciarskiego - Mirosław Graf i Bogdan Pietrykowski.