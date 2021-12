Oberstdorf to pierwszy przystanek zawodników w ramach Turnieju Czterech Skoczni. W dotychczasowej historii zmagań na Schattenbergschanze najwięcej triumfów odnieśli niemieccy skoczkowie - Martin Schmitt i Dieter Thoma. Obaj zwyciężali w Oberstdorfie w TCS trzykrotnie. Po sześć razy na podium Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie stali Jens Weissflog oraz Thomas Morgenstern. A jak prezentują się wyniki Polaków?





Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Polacy na podium. Pierwszy był Fijas

W ramach Turnieju Czterech Skoczni na obiekcie Schattenbergschanze jako pierwszy na podium stanął Piotr Fijas. Miało to miejsce w 1985 roku, kiedy to uplasował się na trzecim miejscu zmagań w Oberstdorfie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tej miejscowości w XXI w. premierowo ukończył zmagania w czołowej trójce Adam Małysz w 2001 r., lecz była to rywalizacja w lotach narciarskich na skoczni im. Heiniego Klopfera. Wówczas skoczek z Wisły był drugi, ustępując jedynie Martinowi Schmittowi.

Adam Małysz w 2004 i 2006 roku kończył zmagania w Oberstdorfie na trzecim miejscu już w ramach Turnieju Czterech Skoczni. W 2007 roku triumfował w Oberstdorfie, ale w dodatkowym konkursie Pucharu Świata, nie w TCS, który wygrał wówczas Thomas Morgenstern.



Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Miejsca Polaków na podium: Dekada Stocha i Kubackiego

Po sukcesach Małysza z Oberstdorfu kibice dość długo dość musieli czekać na miejsce na podium kolejnego reprezentanta Polski w Turnieju Czterech Skoczni. W drugiej dekadzie XXI w. dopiero w 2016 roku Kamil Stoch nawiązał do wyników Adama Małysza. Stoch był wtedy drugi w TCS w Oberstdorfie, za Stefanem Kraftem. Rok później zawodnik z Zębu był trzeci w lotach na mamucie im. Heiniego Klopfera.

Bardzo ważny dla fanów skoków narciarskich był rok 2017, kiedy to w Oberstdorfie w ramach Turnieju Czterech Skoczni po raz pierwszy w historii na najwyższym stopniu podium stanął Polak - Kamil Stoch. Ponadto trzeci w tym samym konkursie był Dawid Kubacki.



W 2019 roku skoczek z Szaflar był drugi w lotach w Oberstdorfie, będąc gorszym tylko od Timiego Zajca. Tego samego roku Stoch i Kubacki powtórzyli wyczyn z 2017 roku, ale w lotach. Wówczas po raz kolejny ze zwycięstwa cieszył się Stoch, a trzeci był Kubacki. Również na najniższym stopniu stanął Kubacki w 2019 r. w Turnieju Czterech Skoczni na obiekcie Schattenbergschanze. Przed rokiem rywalizację w Oberstdorfie w TCS na drugim miejscu ukończył Kamil Stoch, który okazał się gorszy tylko od Karla Geigera. Niemiec wymieniany jest w gronie największych faworytów do końcowego triumfu w Turnieju Czterech Skoczni w 2021 r.



