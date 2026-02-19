Wszyscy widzieli, jak Małysz potraktował Tomasiaka. Przekaz pójdzie w świat

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista zimowych igrzysk olimpijskich, wrócił już do Polski, a w rodzinnej wsi Bystra został powitany z pompą. Na cześć skoczka zorganizowano uroczystość pod siedzibą jego macierzystego klubu, na miejscu pojawił się m.in. Adam Małysz. Prezes PZN zdecydował się na gest, o którym szybko stanie się głośno, potraktował bowiem 19-letniego rodaka z dużym szacunkiem i wiarą w to, że ten jeszcze wielokrotnie dostarczy polskim pozytywnych emocji.

Dwóch mężczyzn w zimowych kurtkach polskiego zespołu sportowego, jeden z medalem na szyi, drugi w czapce z logo Red Bull i mikrofonem, udziela wywiadu na tle śnieżnego krajobrazu.
Adam Małysz zdobył się na wyjątkowy gest wobec Kacpra TomasiakaHANNIBAL HANSCHKE/East News/Paweł MurzynPAP/EPA
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Kacper Tomasiak w Predazzo wywalczył trzy medale zimowych igrzysk olimpijskich - indywidualnie był drugi na skoczni normalnej i trzeci na dużym obiekcie, razem z Pawłem Wąskiem sięgnął też po wicemistrzostwo olimpijskie w duetach. O 19-latku szybko stało się głośno w całym kraju i nic dziwnego, że po powrocie do ojczyzny czekało na niego huczne powitanie.

Multimedalista do rodzinnej Bystrej wrócił w nocy z wtorku na środę, z kolei w środowe popołudnie wziął udział w uroczystościach pod siedzibą swojego macierzystego klubu, LKS Klimczok. Tam pojawiły się też lokalne władze oraz jeden z posłów, co gorzko relacjonowali dziennikarze, sugerując, że politycy "popsuli" powitanie skoczka.

Zobacz również:

Iwona Januszyk
Polacy

Koszmar Polki na igrzyskach. Wpadła w szał. Krzyczała: Zrobiłam coś najgorszego!

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Adam Małysz wręczył Kacprowi Tomasiakowi wyjątkowy prezent

    Nie brakowało też jednak przyjemnych akcentów, a tym był z pewnością gest wykonany przez Adama Małysza. Z relacji Eurosportu wynika, że prezes Polskiego Związku Narciarskiego wręczył Tomasiakowi prezent.

    Przygotowałem też coś specjalnego dla Kacpra. To był spontaniczny pomysł w drodze tutaj. Jest to coś, co dostałem w Salt Lake City. To jest "Złoty Skoczek", wykonany ze złota, przekazany mi przez pewną osobę, aby przynosił szczęście
    powiedział Małysz.

    Prezes PZN na oczach wszystkich uczestników uroczystości wręczył statuetkę Tomasiakowi i wprost przyznał, że wierzy w kolejne sukcesy 19-latka. "Wierzę, że jeszcze niejeden złoty medal jest przed nim" - powiedział.

    Polska kadra podczas zmagań skoczków miała w Predazzo dwóch bohaterów, drugim był Paweł Wąsek, który w rodzinnym Ustroniu również mógł liczyć na ciepłe powitanie. Już wcześniej jego sukces w duecie z Tomasiakiem docenił Małysz, zwracając uwagę na to, że "Biało-Czerwoni" zapracowali na miejsce na podium.

    "Pięknie się to dla nas skończyło. W konkursie duetów mieliśmy finalnie dużo szczęścia, ale jednak nasi zawodnicy skakali tak dobrze w dwóch seriach, że po prostu ten medal im się należał" - mówił sternik polskiego związku w rozmowie z Interią.

    Zobacz również:

    Iwona Januszyk
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Dramat Polki, rozpłakała się na mecie. Wydarzyło się coś strasznego

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Sportowiec w czerwonej kurtce z emblematem Polski siedzi przy stoliku, trzymając w ręku brązowy medal na tle ściany z logo sponsorów i zimowego obiektu sportowego. Na stole leżą czerwone rękawiczki.
    Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
    Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
    Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
    Mężczyzna ubrany w zimową kurtkę z logo Orlen i czapką z logo Red Bulla, patrzący lekko w bok ze spokojnym wyrazem twarzy, na tle rozmytych postaci w jasnych ubraniach.
    Adam MałyszLukasz Kalinowski/East NewsEast News
    Felix Pigeon podsumował swój występ na ZIO 2026. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja