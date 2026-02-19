Kacper Tomasiak w Predazzo wywalczył trzy medale zimowych igrzysk olimpijskich - indywidualnie był drugi na skoczni normalnej i trzeci na dużym obiekcie, razem z Pawłem Wąskiem sięgnął też po wicemistrzostwo olimpijskie w duetach. O 19-latku szybko stało się głośno w całym kraju i nic dziwnego, że po powrocie do ojczyzny czekało na niego huczne powitanie.

Multimedalista do rodzinnej Bystrej wrócił w nocy z wtorku na środę, z kolei w środowe popołudnie wziął udział w uroczystościach pod siedzibą swojego macierzystego klubu, LKS Klimczok. Tam pojawiły się też lokalne władze oraz jeden z posłów, co gorzko relacjonowali dziennikarze, sugerując, że politycy "popsuli" powitanie skoczka.

Adam Małysz wręczył Kacprowi Tomasiakowi wyjątkowy prezent

Nie brakowało też jednak przyjemnych akcentów, a tym był z pewnością gest wykonany przez Adama Małysza. Z relacji Eurosportu wynika, że prezes Polskiego Związku Narciarskiego wręczył Tomasiakowi prezent.

Przygotowałem też coś specjalnego dla Kacpra. To był spontaniczny pomysł w drodze tutaj. Jest to coś, co dostałem w Salt Lake City. To jest "Złoty Skoczek", wykonany ze złota, przekazany mi przez pewną osobę, aby przynosił szczęście

Prezes PZN na oczach wszystkich uczestników uroczystości wręczył statuetkę Tomasiakowi i wprost przyznał, że wierzy w kolejne sukcesy 19-latka. "Wierzę, że jeszcze niejeden złoty medal jest przed nim" - powiedział.

Polska kadra podczas zmagań skoczków miała w Predazzo dwóch bohaterów, drugim był Paweł Wąsek, który w rodzinnym Ustroniu również mógł liczyć na ciepłe powitanie. Już wcześniej jego sukces w duecie z Tomasiakiem docenił Małysz, zwracając uwagę na to, że "Biało-Czerwoni" zapracowali na miejsce na podium.

"Pięknie się to dla nas skończyło. W konkursie duetów mieliśmy finalnie dużo szczęścia, ale jednak nasi zawodnicy skakali tak dobrze w dwóch seriach, że po prostu ten medal im się należał" - mówił sternik polskiego związku w rozmowie z Interią.

