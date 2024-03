Wstrząsający wyznanie skoczka. "Blizny nigdy się całkowicie nie zagoją"

Dominik Peter w październiku ubiegłego roku ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że postanowił zrobić sobie przerwę od występów na arenach międzynarodowych. Szwajcarski skoczek ujawnił wówczas, że z maga się z zaburzeniami odżywiania i rozpoczął współpracę z lekarzem specjalistą, który pomoże mu wrócić do "normalności".

Po otrzymaniu tej wiadomość wielu kibiców zaczęło obawiać się o sportową przyszłość młodego Szwajcara. 22-latek nie był bowiem pierwszym takim przypadkiem w świecie skoków narciarskich. Wcześniej o swoich problemach mediom opowiadała Maren Lundby . Norweżka, która w 2021 roku stosowała mocno restrykcyjne diety, aby liczyć się w walce o medal mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym po tej imprezie znów mocno przytyła i miała później problem z powrotem do swojej normalnej sylwetki. Mistrzyni olimpijska z Pjongczang ostatecznie zdecydowała się na zakończenie kariery , o czym poinformowała media w grudniu ubiegłego roku.

Obawy kibiców ostatecznie sprawdziły się. Na krótko przed zakończeniem sezonu 2023/2024 Dominik Peter opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o przejściu na sportową emeryturę. Wiadomość, którą 22-latek przekazał wówczas kibicom była jednak bardzo wymowna i nie można było z niej wywnioskować, dlaczego Szwajcar zdecydować się na zakończenie kariery. Można było jedynie domyślać się, że może mieć to związek z problemami, o których opowiadał kilka miesięcy wcześniej.

Dominik Peter ujawnia kulisy zakończenia kariery. Wstrząsające wyznanie Szwajcara

Dominik Peter po poinformowaniu dziennikarzy i kibiców o zakończeniu kariery zdecydował się udzielić pierwszego wywiadu w roli emerytowanego skoczka. W rozmowie z redakcją "Blicka" ujawnił on wstrząsające kulisy zakończenia kariery. Jak się okazuje, 22-latek w ostatnich latach chciał za wszelką cenę schudnąć , aby dorównać najlepszym zawodnikom w stawce. Wówczas zrezygnował on ze śniadań i kolacji, skusił się natomiast na stosowanie produktów dietetycznych zakupionych online.

W pewnym momencie 22-letni skoczek narciarski utknął jednak w błędnym kole. Po wielogodzinnych głodówkach miewał on niekontrolowane napady obżarstwa. Po nich z kolei dopadało go poczucie winy, które skutkowało kolejnymi główkami. "Od poniedziałku do niedzielnych zawodów prawie nic nie jadłem. W niedzielę wieczorem traciłem kontrolę. Potem czułem się winny i bardzo zły na siebie, ale wszystko zaczynało się od nowa" - wyznał.