Wstrząsające wyznanie skoczka! Anonimowo ujawnił skandal. "Wszyscy oszukują"

Jeden z obecnych skoczków narciarskich anonimowo zdobył się na wstrząsające wyznanie. Jak przyznał, nie jest w stanie poważnie traktować kontroli kombinezonów, o której często sporo się mówi, ponieważ... dochodzi podczas niej do masowych oszustw. Zawodnicy z Pucharu Świata mają bowiem swoje sposoby na to, jak uniknąć dyskwalifikacji podczas zawodów mimo noszenia zbyt dużego stroju, co ułatwia osiąganie dalszych odległości.