Wstrząsające wyznanie polskiego skoczka. "Przez to miałem kończyć karierę"

W 2017 r. Maciej Kot był piątym skoczkiem świata w klasyfikacji generalnej PŚ,

rok później na IO w Pjongczangu zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym i sezon PŚ zakończył na 21 miejscu. Później z jego skakaniem było coraz gorzej: 47, 42 i 58 - to miejsca, jakie zajmował w klasyfikacji generalnej PŚ w latach 2019-2021.

Ten ostatni sezon był najgorszy: nosił się z zamiarem zakończenia kariery w wieku 30 lat, w momencie, gdy starsi koledzy Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wciąż odskakiwali młodszej generacji z naszego kraju.

Szczerze mówiąc, w zeszłym sezonie myśli o zakończeniu kariery nieraz kotłowały mi się w głowie. Ze skakania nie miałem żadnych dochodów, lada moment miał mi się urodzić syn. Jako głowa rodziny musiałem znaleźć środki na jej utrzymanie. Niejednej nocy nie przespałem, szukając odpowiedzi na pytanie, w czym tkwi problem ~ nie kryje Maciej Kot.

By zyskać finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, musiałby się znaleźć w czołowej ósemce MŚ lub IO. Tymczasem na igrzyska do Pekinu w ogóle nie pojechał, przez słabszą formę znalazł się poza kadrą A.

Maciej Kot: Nie miałem alternatyw

- Nie miałem żadnych alternatyw, dlatego tym trudniej mi było powiedzieć: "To koniec skakania". Wiadomo, że gdybym ogłosił koniec, to być może jakieś propozycje by się pojawiły, żeby dołączyć do sztabu szkoleniowego w jakichś reprezentacjach - przypuszcza Maciej.

Jego przygody pokazują, że egzystencja skoczków nie jest pewna, nawet w Polsce, gdzie ta dyscyplina jest bardzo modna wśród kibiców.

- Dopóki skacze się na poziomie pierwszej "10" Pucharu Świata, to wszystko wygląda różowo: są premie od organizatorów, od FIS-u, stypendia. Wiadomo, że sponsorzy wtedy sami wysyłają oferty. Natomiast kiedy wypada się z Pucharu Świata to wszystko pryska jak bańka mydlana. Działy marketingu potencjalnych sponsorów pytają: "A kiedy pan wróci do Pucharu Świata, ile razy pan tam wystąpi?". A przecież nigdy nie można tego przewidzieć - opowiada.

- Gdy widzę, że ktoś w ogóle nie czuje sportu, to odpuszczam. To lepsze niż odgrzebywanie skrzynki mailowej po miesiącu współpracy z wiadomościami: "A co się stało? Oglądamy konkursy i pana nie ma w telewizji" - tłumaczy i dziwi się, że niektóre firmy nie odkryły ogromnych możliwości pokazania się poprzez skoki narciarskie.

Na szczęście od czerwca ma sponsora i dalej walczy o realizację swych marzeń w skokach.

- Wspomaga mnie firma "Szubrycht", która sponsoruje również Andrzeja Stękałę. Dzięki temu mogę dalej skakać - dodaje.

Maciej Kot o poszukiwaniu rozwiązania problemów

Szuka rozwiązania zagadki: dlaczego nie uzyskuje długich skoków, choć parametry przygotowania fizycznego przemawiają za nimi.

- Nieraz wydaje mi się, że już mam odpowiedź, zaczynam stosować nowe rozwiązanie, po czym okazuje się, że nadal nie ma efektu - rozkłada ręce.

Z roku na rok, zamiast iść dalej, to była próba powrotu do tego, co było i rozpaczliwe szukanie drogi powrotu. A czasami nie ma co grzebać w przeszłości, tylko trzeba iść przed siebie ~ powtarza sobie.

W erze Michala Doleżala został wyrzucony na margines i trenował pod okiem starszego brata Jakuba.

- Trenując z bratem miałem dużo większe pole do własnej inicjatywy, co nie do końca jest dobre. Wyobraźnia pracuje, mam mnóstwo pomysłów i czasami trzeba kogoś, kto mnie utemperuje i powie, że ten pomysł nie jest dobry - analizuje.

Znalazł też plusy trenowania w rodzinie.

- Natomiast pracowałem z młodszymi zawodniczkami i zawodnikami, mogłem czerpać od nich energię i przypomnieć sobie, jak to było, gdy sam zaczynałem - wylicza.

Chwali sobie także obecne porządki, gdy ćwiczy pod okiem Wojciecha Topora.

Nie pamiętam takiego sezonu letniego, bym tak dobrze czuł się w grupie. Żeby wszystko było poukładane, by stworzono nam takie możliwości i by doszły tak wartościowe osoby jak Michał Wilk (trener przygotowania motorycznego - przyp. red.), jak Paweł Gurbiś. One dużo wniosły do naszej grupy, dzięki temu nie cofnęliśmy się do tego, co było przed Horngacherem. Poszliśmy krok albo dwa do przodu i nadal się rozwijamy. Mamy w grupie zawodników, od których jestem w stanie czerpać dużo energii, bo oni mają ją wręcz niespożytą - wychwala.

- Dla mnie to płynne przejście od tego, co robiłem z Kubą do trenowania w większej grupie i nie widzę tu żadnej rewolucji. Jest bardzo podobne podejście, a także zbliżone pomysły - twierdzi.

Następna szansa Macieja Kota na punkty w PŚ już dzisiaj (niedziela).

Maciej Kot: Kryzys mam za sobą, ale brakuje metrów. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Program Pucharu Świata w Wiśle

Niedziela, 06.11.2022

11:00 - Kwalifikacje kobiet

12:00 - Pierwsza seria konkursowa kobiet

14:30 - Kwalifikacje mężczyzn

16:00 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn