Wspaniały Konrad Tomasiak w drugiej serii. Kolejne podium Polaka. PZN oficjalnie ogłasza

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W ostatnich dniach w polskich skokach na najważniejszą postać wyrósł Kacper Tomasiak. 19-latek sprawił naszym kibicom piękne niespodzianki medalowe na igrzyska olimpijskich we Włoszech. W tym samym czasie coraz częściej zaczęło się mówić także o bracie Kacpra - 16-letnim Konradzie. W trakcie igrzysk młodszy z Tomasiaków zachwycił w krajowym Orlen Cupie. Kilka dni później zrobił to także na arenie międzynarodowej. Nastolatek spisał się świetnie w zawodach Alpen Cupu na Średniej Krokwi w Zakopanem. Zajął drugie miejsce po dwóch pięknych lotach. Wygrał o trzy lata starszy Enej Faletic.

Dwóch młodych mężczyzn pozuje ze szczerymi uśmiechami na tle oświetlonej skoczni narciarskiej, jeden z nich trzyma medal olimpijski.
Konrad Tomasiak (z prawej) świętujący z bratem Kacprem pod skocznią w PredazzoAction Press/ShutterstockEast News
Kacper Tomasiak swoimi skokami w trakcie igrzysk w Predazzo przypomniał, dlaczego Polacy w tak dużej liczbie zakochali się w tej dyscyplinie sportu. Nastolatek przed startem olimpijskiej rywalizacji pokazał się ze znakomitej strony, rywalizując z czołówką, ale do Włoch leciał bez, choćby jednego miejsca na podium w Pucharze Świata. 

1 miliard kontaktów. Hitowe ogłoszenie ws. Tomasiaka. 207 mln złotych

Wobec tego trudno było oczekiwać, żeby nagle na najważniejszej imprezie sezonu wskoczył na poziom pozwalający bić się o medale. Ze swoich pierwszym igrzysk olimpijskich w karierze Tomasiak wrócił z dorobkiem dwóch srebrnych krążków i jednego brązowego medalu.

Kolejne podium Tomasiaka w Zakopanem. Brat Kacpra bryluje

Jego walkę o brązowy krążek pod skocznią obserwował utalentowany brat. Konrad Tomasiak po wszystkim zrobił sobie zdjęcie ze swoim bratem i wrócił do Polski. 16-latkowi nie przeszkodziła podróż, bo w zawodach Orlen Cupu spisał się ze świetnej strony, wygrywając z konkurentami.

Od tego momentu wśród kibiców skoków narciarskich zaczęło się mówić o duecie Tomasiaków, który za kilka lat ma stanowić o sile polskich skoków. Kolejnym testem dla Konrada był występ na dobrze sobie znanej skoczni - Średniej Krokwi w Zakopanem w międzynarodowych zawodach Alpen Cupu (do lat 20 przyp. red.).

Na starcie piątkowych zawodów mieliśmy aż 20 naszych skoczków. Największa uwaga skupiona była jednak z oczywistych względów właśnie na występie Tomasiaka, a ten z presją poradził sobie w sposób wzorowy. 16-latek w pierwszej serii rywalizacji spisał się bardzo dobrze. 

Tomasiak startował z numerem 90. Ruszył z 21. belki, trafił na prawie obojętne warunki, bo za wiatr dodano mu ledwie 1,9 pkt. Ta aura pozwoliła mu pofrunąć na odległość aż 104. metrów. Po lądowaniu przez długi czas prowadził z notą 128.4. Wyprzedził go dopiero Niemiec Alex Reiter, który ruszał z numerem 115 na plastronie.

To oni przyczynili się do sukcesu Tomasiaka. Teraz grozi im upadek

Ostatecznie Tomasiak po pierwszej serii był piąty, głównie ze względu na noty. Łącznie od sędziów dostał bowiem ledwie 48,5. pkt - najmniej w TOP12. Do podium tracił jednak ledwie 3,3 pkt, a więc mniej niż dwa metry. W TOP12 mieliśmy jeszcze Kamila Waszka (dziewiąte miejsce) i Łukasza Łukaszczyka (12. lokata). 

Niestety nie zabrakło także przykrych akcentów. Sędziowie zdyskwalifikowali bowiem aż siedmiu skoczków, w tym dwóch Polaków. Prowadził z dużą przewagą (ponad osiem punktów przyp. red.) lider cyklu Alpen Cup utalentowany niespełna 20-letni Słoweniec - Enej Faletic.

Druga seria również rozpoczęła się z 21. belki startowej. Z tego rozbiegu ruszał Kamil Waszek, który pofrunął na odległość aż 101,5. metra. Po lądowaniu prowadził. Ta próba zapewniła mu awans o kilka pozycji. Niedługo po Waszku sędziowie obniżyli belkę o jeden stopień. 

Z 20. belki ruszał Konrad Tomasiak. 16-latek znów trafił na dość sprzyjające warunki, ale ponownie znakomicie je wykorzystał. Lot na 104,5. metra przy 2,5 pkt rekompensaty i wysokich notach dał naszemu skoczkowi prowadzenie. Kolejni trzej zawodnicy nie zdołali go wyprzedzić. Zrobił to dopiero Faletic. 

Słoweniec z 19. belki pofrunął na 100,5. metra przy dość dużym dodatku punktowym za wiatr i wygrał zawody w Zakopanem. Tomasiak uplasował się na drugim miejscu z przewagą ponad pięciu punktów nad trzecim Niemcem Alexem Reiterem. Kamil Waszek awansował na czwartą lokatę. Do podium stracił 0,9 pkt.

Sportowiec ubrany w biały kombinezon z logo Polskiego Związku Narciarskiego, trzyma srebrny medal w jednej ręce i narty w drugiej, uśmiecha się szeroko, na głowie ma czerwoną czapkę. W tle rozmyta publiczność i skocznia narciarska.
Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026Olimpik/Action Plus/ShutterstockEast News
Sportowiec ubrany w zimową kurtkę i czapkę z logo Polskiego Związku Narciarskiego oraz sponsora trzyma zwiniętą matę, w tle zimowy krajobraz i reklama, w lewym górnym rogu portret tej samej osoby uśmiechniętej na innym wydarzeniu.
Kacper Tomasiak został dwunastym nastoletnim medalistą olimpijskim w historii skoków. Przed nim na listę wpisał się Thomas MorgensternEast News / EXPA / Tadeusz Mieczynski / AFPEast News
Skoczek narciarski w kasku i kombinezonie sportowym uśmiecha się szeroko, przygotowując się do odpięcia paska przy kasku, na tle napisu Milan oraz symbolu olimpijskiego.
Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak - srebrny medalista olimpijski A.D. 2026Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
