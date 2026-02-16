Wspaniały komunikat. Konrad Tomasiak jednak pierwszy. PZN oficjalnie potwierdza

"Tak lata Konrad Tomasiak, 105,5 metra w Zakopanem. Jeszcze w sobotę wspierał brata w Predazzo, a dziś wygrał zawody Orlen Cup w Zakopanem" - to treść posta zamieszczonego w poniedziałkowe popołudnie na platformie X przez Polski Związek Narciarski.

Do wpisu załączone jest wideo z finałowym skokiem 17-latka. Natchniony tym, co na własne oczy widział na olimpijskich arenach, okazał się bezkonkurencyjny. I tym razem to on odebrał gratulacje od brata.

Kacper Tomasiak przed szansą na trzeci olimpijski medal. Jego młodszy brat ma niebawem podążyć tym samym tropem

- Zawsze powtarzam ich tacie, że oni są bardziej jak ogień i woda! Kacper to woda, a Konrad to ogień. Obaj są bardzo mocni na progu. Mam nawet wrażenie, że Konrad jest pod tym względem lepszy od Kacpra - oznajmił w TVP Sport Sławomir Hankus, jeden z pierwszych trenerów Kacpra.

Te słowa działają na wyobraźnię. I pozwalają wierzyć, że w perspektywie kilku lat będziemy mieli co najmniej dwóch skoczków narciarskich, którzy odgrywają pierwszoplanowe role w zawodach najwyższej rangi. To realne, jeśli tylko Konrad wykorzysta drzemiący w nim potencjał.

- Konrad w przeciwieństwie do brata lubi sobie podyskutować z trenerami. Zawsze wtrąci jakieś swoje trzy grosze, zaznaczy swoje terytorium, będzie miał coś do powiedzenia. Bywa z nim śmiesznie. Nie wykłóca się, ale dyskusja to nieodłączny element współpracy. Jak już posłucha się trenera, to wszystko wychodzi mu rewelacyjnie. Myślę, że za dwa-trzy lata będzie podążał śladami Kacpra - dodaje Hankus, szkolący młodzież w SMS Szczyrk.

Starszego z braci nikomu w Polsce nie trzeba już przedstawiać. Szybko stał się bohaterem naszej ekipy olimpijskiej, zdobywając dwa medale igrzysk jako debiutant. Na skoczni normalnej sięgnął po srebro, na obiekcie dużym skoczył po brąz.

Ale to nie koniec jego przygody w imprezie czterolecia. W poniedziałek weźmie udział w konkursie duetów, startując w parze z Pawłem Wąskiem. Szanse na kolejny medal? Całkiem realne.

Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 19.00. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

