Wspaniałe wieści ws. Noriakiego Kasaiego. Ogłaszają to wprost

W marcu skoczkowie narciarscy rywalizują w turnieju Raw Air. W miniony weekend odbyły się konkursy w Oslo, a we wtorek rywalizacja przeniosła się do Trondheim. Na skoczni normalniej triumfował reprezentant Japonii Ryoyu Kobayashi. Drugie miejsce przypadło Słoweńcowi Peterowi Prevcowi, natomiast na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Austriak Jan Hoerl . Pucharowe punkty wywalczyło trzech "Biało-Czerwonych". Najwyższe miejsce - dwudzieste drugie - zajął aktualny lider Polaków Aleksander Zniszczoł . 24 był Dawid Kubacki, natomiast 26. lokata należała do Macieja Kota .

Podjęto decyzję ws. Noriakiego Kasaiego. Kibice będą zachwyceni

"Jestem podekscytowany jak małe dziecko. Moim celem jest teraz dobicie do liczby 600 występów w Pucharze Świata. By to osiągnąć, muszę startować poza Japonią, a nie wystarczy do tego punkt, który zdobyłem do tej pory. Chcę zdobyć około 20 punktów i jestem zdeterminowany, by nie przepuścić takiej szansy. Wierzę w to, że tysiące kibiców będzie mi kibicować i pomagać dopingiem" - mówił Kasai przez zawodami w Lahti, cytowany przez portal "Skijumping.pl".