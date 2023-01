Wściekły Rosjanin rozpętał burzę! Spotkał się z ostrą reakcją. "To zabawne"

MŚ w narciarstwie klasycznym w Planicy rozpoczną się 22 lutego i potrwają do 5 marca. Obejmują one między innymi zmagania w skokach narciarskich. W rywalizacji mężczyzn zaplanowano trzy konkursy - dwa indywidualne, po jednym na skoczni normalnej i dużej oraz jedne zawody drużynowe na dużym obiekcie. Tytułów wywalczonych przed dwoma laty w Oberstdorfie bronić będą odpowiednio: Piotr Żyła, Stefan Kraft oraz reprezentacja Niemiec .

MŚ w skokach narciarskich w Planicy. Rosjanin wścieka się o brak akredytacji

Jeden z rosyjskich dziennikarz - Andriej Szytkin złożył do organizatorów wniosek o akredytację na to wydarzenie, lecz ten został odrzucony z powodu "ograniczonej przestrzeni w strefach prasowych" . Rosjanin wściekł się po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej, a swoje żale wylał na łamach norweskiego portalu "Dagbladet".

- Byłoby lepiej, gdyby po prostu powiedzieli, że rosyjskim dziennikarzom nie wolno przyjeżdżać do Europy. Czy to jest wolność słowa? Z taką postawą spotykają się rosyjscy dziennikarze - grzmi zdenerwowany Szytkin.

Głos w tej sprawie zabrał także Reidar Sollie - szef stowarzyszenia zrzeszającego norweskich dziennikarzy sportowych. Zgodził się on z tym, że Rosjanie nie powinni mieć pierwszeństwa w procesie akredytacyjnym, choć rozbawiła go argumentacja organizatorów mistrzostw świata.

