Kacper Tomasiak ma za sobą bez wątpienia najpiękniejsze dwa tygodnie w dotychczasowej karierze sportowej. Nasz utalentowany skoczek na igrzyska olimpijskie do Włoch leciał jako debiutant na imprezie tej rangi. Wrócił z niej określany mianem "fenomenu". Trudno, żeby było inaczej.

Mówimy bowiem o skoczku, który już w wieku 19-lat zdobył dwa indywidualne medale olimpijskie a dodatkowo dołożył do tego także srebrny krążek w rywalizacji duetów wspólnie z Pawłem Wąskiem. Nie może więc dziwić, że w kraju, a konkretnie w Bystrej czekał na niego prawdziwy "komitet powitalny".

Dwugłos po powitaniu Tomasiaka. Wójt zabrał głos

Na jego czele stanął, choćby Adam Małysz, który wspierał Kacpra przez całe igrzyska. Oprócz prezesa Polskiego Związku Narciarskiego nie zabrakło także polityków. Cała ta uroczystość spotkała się z różnym odbiorem. Część środowiska ją chwaliła, inni z kolei twierdzili, że była jak przesadzony festyn.

Dziennikarze portalu "Onet" zdecydowali się skonfrontować te opinie z wójtem gminy Wilkowice Maciejem Mrówką, który był jednym ze współodpowiedzialnych za to, co obejrzeliśmy w Bystrej. - Z jednej strony pojawia się artykuł o królewskim przywitaniu mistrza, z drugiej wręcz odwrotnie - rozpoczął polityk.

- Sporo znajomych mówi mi, że byli na wydarzeniu, a w internecie czytają o czymś zupełnie innym, niż rzeczywiści się działo. Moim zdaniem wszyscy, którzy byli na scenie przy Kacprze, chcieli mu podziękować, a są związani z gminą Wilkowice oraz z Bystrą. Dla mnie było to eleganckie - dodał Mrówka.

- Każdy oddał hołd młodemu, skromnemu człowiekowi, który niewiele mówi i trzeba było go trochę ciągnąć za język. Myślę jednak, że było mu bardzo miło, szczególnie gdy pan prezes Adam Małysz podarował mu drobny prezent. Wtedy wielu osobom łzy pojawiły się w oczach - kontynuował wójt.

- Trudno komuś odbierać głos i zaznaczać, że ma powiedzieć jedno zdanie. Moim marzeniem było, żeby na scenie być tylko z panem prezesem. Trudno jednak odmówić tym, którzy całe życie są związani LKS-em (Klimczok Bystra przyp. red.). Dla mnie to było idealne miejsce i moment - ocenił polityk.

