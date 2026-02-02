Wrze wokół Domena Prevca. Jest komunikat FIS. Słoweńcy już zareagowali

Mistrzostwa Świata w Lotach w Oberstdorfie polskiemu kibicowi będą kojarzyć się z 2018 rokiem, gdy o złoty medal walczył Kamil Stoch, a czwarta serie rywalizacji się nie odbyła. Po ośmiu latach impreza znów wróciła na skocznię Heini'ego-Klopfera, a Polacy niestety nie odegrali żadnej istotnej roli.

Głównym aktorem zakończonej niedawno imprezy był Domen Prevc. Słoweniec przyleciał do Oberstdorfu jako murowany faworyt i wyjechał z tytułem indywidualnego mistrza świata w lotach. Wydawało się, że Słoweńcy powalczą także o medale w drużynówce, ale tu pojawiły się przeszkody niezależne od skoczków.

Słoweńcy nie przestają. Kolejna reakcja ws. Prevca

W końcówce pierwszej serii nagle z rozbiegu zjechały narty Domena Prevca, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przy kontroli. W związku z tym 26-letni skoczek nie został dopuszczony do skoku w pierwszej serii, a Słoweńcy przegrywali nawet z Polakami. Ostatecznie Biało-Czerwonych wyprzedzili, ale wściekłość była ogromna.

W końcu mówimy o zespole, który miał walczyć o medale. Nie może więc dziwić, że złożyli na ręce FIS dwa protesty. Pierwszy został odrzucony jeszcze na skoczni, a drugi już po zawodach. Słoweński związek na kilka dni przed igrzyskami olimpijskimi poinformował, że to nie koniec ich działań.

"W Słoweńskim Związku Narciarskim dokładnie przeanalizujemy decyzję FIS i na jej podstawie przygotujemy dalsze kroki w ramach dostępnych możliwości. Jednocześnie chcemy podkreślić, że do sprawy podejdziemy odpowiedzialnie, rozważnie i zgodnie z wartościami sportu" - czytamy w komunikacie słoweńskiej federacji.

"Zaproponujemy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej powołanie specjalnej grupy roboczej, której zadaniem byłoby rozważenie zmian w przepisach i procedurach, z jasnym celem uczynienia skoków narciarskich jeszcze bardziej atrakcyjnymi, transparentnymi i sprawiedliwymi dla wszystkich reprezentacji oraz wszystkich uczestników zawodów" - dodano.

Słoweńcy nie przekazują dokładnie, jakie kroki mieliby podjąć. Wydaje się jednak, że bezzasadne jest składanie kolejnych protestów do FIS-u. Słoweńcy utrzymują, że wypadek z nartami Prevca nie był spowodowany jego winą, z kolei FIS twierdzi, że odpowiedzialność leży po stronie skoczka.

