W Polskim Związku Narciarskim szykują się zmiany po tym sezonie zimowym. Nie będzie to jednak rewolucja, a powrót do pierwotnego planu Adama Małysza, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Zaskoczeniem może być jednak to, po kogo chce sięgnąć PZN. Okazuje się, że - jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć - na celowniku znalazł się Alexander Stoeckl. Nie byłaby to jednak osoba, która miałby zastąpić Thomasa Thurnbichlera na stanowisku trenera kadry.