Wpadka Wellingera w Lillehammer. Niemcy grzmią. "Wstyd"

Horngacher z "bólem" po wpadce Wellingera

Wellinger pokazał się z niezłej strony w czasie rywalizacji w Oslo, gdzie w konkursach zajął odpowiednie 5. i 8. miejsce. Po pierwszym z trzech "segmentów" Raw Air zajmował wysokie, siódme miejsce i miał spore szanse, by jeszcze zamieszać w czołowce tej klasyfikacji. To, co stało się w Lillehammer kompletnie przekreśliło jednak jakiekolwiek nadzieje niedawnego indywidualnego wicemistrza świata z Planicy.