Wpadka to mało powiedziane. Niewiarygodne, co napisał Żyła

Szymon Łożyński

Piotr Żyła pochwalił się wspólną grą w piłkę nożną z przyjaciółmi. W komentarzach pod postem na Instagramie internauci nie skupili się jednak na zdjęciu z szatni. Przede wszystkim zwrócili uwagę na błąd ortograficzny skoczka. "Zamiast medalu słownik ortograficzny" - napisał jeden z fanów.

To nie był sezon Piotra Żyły. Trzykrotny mistrz świata, w tym dwa razy indywidualnie, podobnie jak w poprzednich sezonach stanowił tło dla najlepszych. Nie przypominał skoczka, który jeszcze trzy lata temu walczył w Planicy, i to skutecznie, o złoty medal.

W zakończonym niedawno sezonie Żyła skakał na tyle słabo, że błyskawicznie wypadł z walki o wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie we Włoszech, z których polscy skoczkowie sensacyjnie przywieźli aż trzy medale. W rywalizacji indywidualnej srebro i brąz wywalczył Kacper Tomasiak, który w parze z Pawłem Wąskiem "dorzucił" jeszcze srebro w duetach.

Spod skoczni zmagania młodszych kolegów o medale obserwował wspomniany Żyła. Mimo że była to dla niego kolejna nieudana zima, 39-latek nie zamierza się poddać. Niedawno rozwiał jakiekolwiek wątpliwości i zadeklarował, że dalej zamierza profesjonalnie skakać na nartach.

Skoki narciarskie to jednak niejedyny sport, w których Piotr Żyła odnajduje się. Dla Wiślanina obca nie jest także chociażby piłka nożna. W sobotę skoczek wraz ze swoimi przyjaciółmi wziął udział w piłkarskim turnieju charytatywnym.

Błąd ortograficzny Piotra Żyły. Naprawdę to napisał

Już po zawodach Żyła wstawił na swoim Instagramie zdjęcie z szatni. Do fotografii mistrz świata zapozowała m.in. z innymi byłymi skoczkami: Stefanem Hulą i Robertem Mateją. Post 39-latka wzbudził duże zainteresowanie internautów, ale Ci nie skupili jednak swojej uwagi na samym zdjęciu.

Komentujący skupili się przede wszystkim na błędzie ortograficznym Żyły. Polak napisał "piłka nożna" przez "rz". "A miałem już nie grać w piłke norzną. Ale fajnie było" - podkreślił.

Internauci na błędzie Polaka nie zostawili suchej nitki. "Zamiast medalu słownik ortograficzny" - pisali.

