Wpadka polskiego skoczka w Klingenthal. "Dziwna sprawa"

Nie dziwi zatem, że spuszczoną głową schodził ze skoczni, choć w sercu wciąż ma nadzieję na to, że do zimy jego skoki znacznie się poprawią.

Skoki narciarskie. Paweł Wąsek zdziwiony. "Prawa narta mi nie działa"

- W zawodach moje skoki powinny wyglądać znacznie lepiej. Coś się jednak podziało i nie wiem za bardzo co. Prawa narta w ogóle mi nie działa. We wtorek pojechaliśmy na trening do Zakopanego i nie było takiego problemu. Dziwna sprawa - powiedział Wąsek, który był wyraźnie zaskoczony tym, że zabraknie go w konkursie w Klingenthal.