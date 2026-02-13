Kacper Tomasiak wyjechał na igrzyska olimpijskie do Włoch jako obiecujący 19-latek z szansą na udany występ. A wróci z nich jako - przynajmniej - srebrny medalista olimpijski, sportowy celebryta i idol polskich kibiców. Swoim występem w Predazzo nasz reprezentant otworzył zupełnie nowy rozdział w swojej karierze. W nową rzeczywistość wkroczy jednak także w najbliższym czasie jego klub - LKS Klimczok Bystra.

Raport spod Bielska-Białej nadała Polska Agencja Prasowa, która informuje, że już 15 maja do użytku ma zostać oddany przebudowany kompleks dwóch małych skoczni narciarskich (HS-19 i HS-31) położonych na granicy Bielska-Białej i Bystrej, który służyć będzie młodym adeptom skoków narciarskich, stanowiąc dla nich spore udogodnienie. Obecnie muszą oni jeździć na treningi do Szczyrku lub Wisły.

Istniejący zespół skoczni nosi imię Józefa Przybyły, byłego zawodnika Klimczoka i WKS Zakopane, kilkukrotnego mistrza kraju, dwukrotnego olimpijczyka, który w Bystrej się urodził. Z tablicy informacyjnej przy obiekcie można się też dowiedzieć, że Przybyła w 1969 roku w Planicy wylądował na 143. metrze, co było wówczas rekordem Polski w długości skoku

O szczegółach inwestycji opowiedział wójt miejscowej gminy Wilkowice Maciej Mrówka, ujawniając kwotę, jaka została przeznaczona na renowacje skoczni.

Skoki narciarskie. Klub Kacpra Tomasiaka czeka na nowe skocznie

Wciąż trwająca przebudowa obiektów kosztować będzie około 2,85 mln złotych, z czego 700 tys. wyłożyła gmina Wilkowice, 400 tys. dołożył powiat bielski, 100 tys. miasto Bielsko-Biała, a wkład w wysokości 50 tys. wniosła sąsiednia gmina Buczkowice. Projekt wsparło również Ministerstwa Sportu i Turystyki, od którego pochodzi 1,6 mln zł.

Prace trwają już 9 miesięcy. Wójt Maciej Mrówka ma nadzieję, że po ich zakończeniu Kacper Tomasiak zaszczyci wszystkich swoją obecnością na otwarciu obiektu. Dzień po oficjalnych uroczystościach odbyć mają się pierwsze zawody. Nowy obiekt, jak przekonuje zwierzchnik gminy Wilkowice, będzie nie do poznania.

- Poprzedni był wykonany w dużej mierze z drewna. Po 15 latach do niczego się nie nadawał. Nowa wieża jest stalowa i stoi na podporach betonowych. Tak samo na zeskoku pojawiły się szpilki betonowe. Oczywiście, drewno zostało wykorzystane przy zeskoku igelitowym. Jest jednak dobrze zaimpregnowane, więc posłuży na pewno dłużej niż 15 lat - powiedział w rozmowie z PAP.

Niestety, z powodu kosztów i czasu potrzebnych prac przygotowawczych, nowe skocznie nie będą użytkowane zimą, gdy przykryje je spora warstwa śniegu. I tak będą jednak niezwykle przydatne w procesie szkolenia następcy naszego świeżo upieczonego wicemistrza olimpijskiego.

Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/Shutterstock East News

Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu Kacper Tomasiak oraz Felix Hoffmann sfotografowany w locie JAVIER SORIANO / AFP AFP

Rafał Kot o Kacprze Tomasiaku: Komu jak komu, ale jemu nie grozi "sodówka" Polsat Sport