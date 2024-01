Wojna nerwów na Kulm. Skoczkowie mieli dość, jury podgrzewało emocje

Jeszcze rano wydawało się, że przeprowadzenie choćby jednej serii konkursowej w mistrzostwach świata w lotach narciarskich nie będzie możliwe. Wiało potwornie. I nie były to porywy wiatru, co jakiś czas, ale to był permanentny wiatr, którego siła była naprawdę olbrzymia. Taka, że przewracało nawet barierki aluminiowe.

Stefan Kraft największym wygranym nerwowego dnia

Nie ukrywał on, że przed swoim skokiem był bardzo nerwowy. Tę zwiększało wielogodzinne oczekiwanie na oddanie skoku. O nerwach mówił też Wellinger, który po pierwszym dniu rywalizacji do pozycji medalowej tracił zaledwie 0,5 pkt.

Pięć godzin czekania na skok

- Ani dla nas, ani dla kibiców nie jest to przyjemne, kiedy stoimy pod skocznią godzinami, a zawody są ciągle przesuwane. Dla nas to podwójnie trudne, bo cały czas się rozgrzewany. Musimy być w gotowości. To męczy. Ostatnią godzinę przed rozpoczęciem tej jednej serii przesiedzieliśmy z Pawłem Wąskiem u góry skoczni, bo nie było czasu na to, by zjechać na dół. Taki już jest ten sport - powiedział Dawid Kubacki, który podkreślił, że warunki do skakania w tej jedynej sobotniej serii były bezpieczne.