Reprezentacja Polski w skokach narciarskich w tym sezonie dotychczas nie dawała kibicom zbyt wiele powodów do radości. Cieszyliśmy się bardzo małymi rzeczami, jak miejsca w czołowej dziesiątce w pojedynczych skokach treningowych, czy konkursowych. Próżno było jednak szukać takich wyników, które byłyby podobne do tych, jakie Biało-Czerwoni osiągali w poprzednich kilku sezonach. Wystarczy powiedzieć, że w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata brakuje naszego skoczka w czołowej piętnastce.

Najwyżej jest Piotr Żyła , który w trwającym sezonie miał kilka przebłysków, pokazujących, że wciąż stać go na dobre skakanie. Brakowało jednak stabilności i regularności, która jest tak bardzo, aby znaleźć się gdzieś na czele tej klasyfikacji. Na naszego dwukrotnego mistrza świata ze skoczni normalnej można jednak zawsze liczyć, gdy przychodzi weekend skakania na mamutach. Nie ma wątpliwości, że Żyła jest najlepszym z naszych skoczków, jeśli chodzi o latanie.

Medal dla Piotra Żyły? Fortuna optymistą

Potwierdził to już pierwszego dnia mistrzostw świata w lotach, które w tym roku odbywają się na bardzo nielubianej przez Kamila Stocha skoczni Kulm. Naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego w zmaganiach indywidualnych nie zobaczymy, ale Piotr Żyła, jako twarz Biało-Czerwonych i lider spisał się naprawdę doskonale, choć treningi nie dawały aż tak dużych powodów do optymizmu. Po pierwszym dniu skakania Żyła plasuje się na szóstym miejscu i może myśleć o podium, bo traci do niego mniej niż 10 punktów.