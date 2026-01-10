Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wnuk polskiej legendy zadebiutuje na Wielkiej Krokwi, spełni się jego marzenie

- Stresuję się i to bardzo - mówił Tomasz Pochwała w rozmowie z Interia Sport. W sobotę wnuk Franciszka Gąsienicy-Gronia, pierwszego polskiego medalisty zimowych igrzysk olimpijskich, zadebiutuje w nowej roli w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. 42-latek będzie kierownikiem zawodów, a to bardzo odpowiedzialna funkcja. Spełni się jednak jego marzenie, o którym mówił w rozmowie z Interia Sport przed trzema laty.

Tomasz Pochwała
W skrócie

  • Tomasz Pochwała, wnuk legendarnego Franciszka Gąsienicy-Gronia, zadebiutuje jako kierownik zawodów Pucharu Świata w Zakopanem.
  • Jego marzenie o tej roli spełni się 70 lat po sukcesie dziadka na igrzyskach olimpijskich.
  • Pochwała to były utalentowany skoczek narciarski, obecnie trener oraz delegat FIS, który przeszedł trudną drogę po poważnym wypadku.
W ostatnich latach funkcję kierownika zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Polsce pełnił najczęściej Wojciech Jurowicz. Tak było choćby w grudniu ubiegłego roku w Wiśle.

Teraz jednak Jurowicz, który jest kierownikiem reprezentacji Polski w skokach narciarskich, dopiero w środę wracał z Turnieju Czterech Skoczni, więc nie było możliwości, by prowadził zawody na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza w Zakopanem, bo jednak taka osoba musi być dyspozycyjna znacznie wcześniej.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Nowy kierownik zawodów PŚ w Zakopanem. To wnuk legendy polskiego sportu

Wybór zatem padł na Tomasza Pochwałę. To były skoczek narciarski i kombinator norweski, który od kilku lat jest delegatem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w kombinacji norweskiej.

Teraz jednak staje przed wielkim wyzwaniem. W Zakopanem w czasie Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie pełnił funkcję kierownika zawodów.

Oficjalnie na ten moment jestem delegatem FIS w kombinacji norweskiej i kierownikiem zawodów FIS w skokach narciarskich
wyjaśnił Pochwała.

- Powoli pnę się w hierarchii - śmiał się nasz były skoczek.

Dla 42-latka to bardzo ważny moment, a to wszystko 70 lat po tym, jak jego dziadek - Franciszek Gąsienica-Groń - został pierwszym polskim medalistą zimowych igrzysk olimpijskich, zajmując trzecie miejsce w konkursie skoków narciarskich w Cortinie d'Ampezzo.

- To dla mnie ważny moment, bo jestem w skokach od dziecka. Zawsze je kochałem i kocham nadal. Robię przy tym wszystkim to, co lubię. Ta rola wiąże się z wielką odpowiedzialnością. To jest też duże wyzwanie dla mnie. Pracy jest ogrom. Było sporo śniegu na skoczni, ale uporaliśmy się z tym i obiekt będzie bardzo dobrze przygotowany - mówił Pochwała.

Trzy lata temu Interia Sport spotkała 42-latka w Bad Mitterndorf. Był wówczas na seminarium FIS, przygotowującym do pracy kierownika zawodów międzynarodowych.

- Mam nadzieję, że kiedyś będę kierownikiem zawodów w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem - mówił wówczas i teraz w końcu zadebiutuje w tej roli.

Na sobotę prognozy pogody w Zakopanem są dobre, choć będzie mroźno. Ten ściśnie jeszcze mocniej w niedzielę, a do tego ma się pojawić mocniejszy wiatr. 42-latek liczy jednak na to, że uda się sprawnie przeprowadzić konkursy, a co do aury, to trzeba pamiętać, że to są góry i pogoda bardzo szybko się w nich zmienia.

    Tomasz Pochwała był wielkim talentem, ale miał koszmarny wypadek w Planicy. Teraz jest trenerem w klubie Stochów

    Pochwała na co dzień jest też trenerem skoków w KS Eve-nement Zakopane, a zatem klubie Ewy Bilan-Stoch i Kamila Stocha oraz w Szkole Mistrzostwa Spotowego.

    Pochwała był świetnie zapowiadającym się skoczkiem narciarskim. W Pucharze Świata debiutował w wieku 16 lat. Dwa lata później brał udział w mistrzostwach świata, w wieku 18 lat wystąpił w zimowych igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City. W tym samym roku miał jednak koszmarny wypadek w Planicy, po którym jednak jego kariera wyhamowała.

    Ze skoków przeniósł się do kombinacji norweskiej i w niej potrafił nawet zdobywać punkty Pucharu Świata. W tej dyscyplinie uczestniczył też w mistrzostwach świata. Na koncie ma medale uniwersjady w kombinacji norweskiej. Po zakończeniu kariery sportowej był trenerem kadry dwuboistów.

    Tomasz Pochwała
    Tomasz PochwałaAFP
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim z kaskiem i goglami podczas skoku narciarskiego na tle śniegu, widoczny w locie na nartach.
    Tomasz PochwałaKAZUHIRO NOGIAFP
    Dwie ratraki przygotowujące skocznię narciarską w zimowym krajobrazie, otoczoną świerkami oraz trybunami po bokach stoku. Śnieg pokrywa całą infrastrukturę sportową i drzewa, dodając zimowej atmosfery.
    Wielka Krokiew w ZakopanemGrzegorz MomotPAP
    Starszy mężczyzna w sportowej kurtce trzyma w dłoni medal, w tle ozdobne i pamiątkowe przedmioty zawieszone na ścianie drewnianego wnętrza.
    Franciszek Gąsienica-Groń z brązowym medalem zimowych igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo (1956)Irek Dorożański/Edytor.netNewspix.pl

