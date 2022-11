Wnuczka Tajnera zadebiutuje w PŚ. "Długie nogi, krótki tułów"

Obecność 16-letniej Sary Tajner w reprezentacji Polski na Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, choć już od jakiegoś czasu ta zawodniczka zbliżała się do krajowej czołówki. Pochodzi zresztą z bardzo usportowionej rodziny, to w końcu wnuczka Apoloniusza Tajnera i córka Tomisława Tajnera, również reprezentanta Polski. Były skoczek w rozmowie z TVP Sport stwierdził, że jego córka nie ma najlepszej budowy do tej dyscypliny sportu, w czym przypomina... Dawida Kubackiego.

