Włosi uderzają w Polskę po sukcesie Tomasiaka. Niebywałe, co o nas myślą

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

"Niespodzianka w Predazzo" - tak włoskie media podsumowują to, co wydarzyło się na skoczni normalnej podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Zaskoczeniem jest dla nich całe podium, w tym miejsce zajęte przez Kacpra Tomasiaka. Przy tej okazji wymierzony zostaje bolesny cios w Polskę. Padają słowa o "niezwykle toksycznym środowisku".

Mężczyzna w sportowej kurtce z polskim godłem oraz oficjalną akredytacją na szyi patrzy w dal na tle jasnego, jednolitego tła.
Kacper Tomasiak na podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026Maddie MeyerGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Już w trakcie bieżącego sezonu Kacper Tomasiak wysyłał sygnały świadczące o tym, że jego talent do skoków narciarskich jest wielki. Co prawda jeszcze ani razu nie stanął na podium Pucharu Świata, lecz chyba nikt, kto go obserwuje, nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z zawodnikiem, który przysporzy nam jeszcze wiele sportowej radości. I stało się. 19-latek zdobył właśnie swój pierwszy medal olimpijski. Odebrał srebro za konkurs na skoczni normalnej we Włoszech i... zszokował niektórych.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Premier wkroczył do akcji ws. Tomasiaka. Decyzja mogła być tylko jedna

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Włosi w szoku po wynikach na igrzyskach. "Niespodzianka w Predazzo"

    To, co wydarzyło się w poniedziałkowy wieczór w Predazzo, odnotowują największe włoskie media, wyniki konkursu jednogłośnie określając mianem "niespodzianki". Dziennikarze "Il Messagero" nie kryją zaskoczenia ostatecznym podium, na którym stanęli Philip Raimund, Kacper Tomasiak oraz ex aequo na trzecim stopniu Ren Nikaido i Gregor Deschwanden. "Absurd" - opisują taki układ sił, jednocześnie podkreślając, że to głównie młoda generacja zawodników. Tylko Szwajcar urodził się bowiem w latach 90., cała reszta to pokolenie XXI wieku.

    Ta mieszanka pokoleniowa miała niesamowitą wspólną cechę: żaden z tej czwórki nigdy nie zdobył tytułu Pucharu Świata
    - czytamy.

    "Dziewiętnastoletni Tomasiak, czwarty po pierwszej serii, wylądował na 107 metrach, lądując perfekcyjnie i zdobywając wysokie noty. Raimund skoczył o pół metra słabiej, ale dzięki sędziom i przewadze, jaką uzyskał w pierwszym skoku, zapewnił sobie złoty medal z przewagą 3,4 punktu. Wieczór pełen niespodzianek zakończył się celebracją dla Niemców, z nazwiskiem, którego nikt by się nie spodziewał" - dodano.

    Podobny ton osłupienia towarzyszy notatkom "Corriere della Sera", "La Sicilia", "Il Gazzettino", "Il Mattino", "OA Sport" oraz relacji stacji Sky Sport. Ci ostatni na sukces Polaka spojrzeli z szerszej perspektywy, przy okazji wymierzając Polakom bolesny cios.

    "Drugie miejsce zajął Polak Tomasiak (rocznik 2007), wnosząc powiew świeżości do świata polskiego ruchu narciarskiego, w którym skoki narciarskie są religią, ale ostatnio i niezwykle toksycznym środowiskiem" - opisano, nawiązując najprawdopodobniej do niespełnionych oczekiwań kibiców rozczarowanych brakiem świeżych sukcesów polskich skoczków w Pucharze Świata, krytyki Macieja Maciusiaka i atmosfery, jaka towarzyszyła rozstaniu Thomasa Thurnbichlera z biało-czerwoną kadrą.

    Zobacz również:

    Justyna Kowalczyk-Tekieli, Sochi 2014
    Sportowe życie

    Potwierdzają się niesamowite doniesienia ws. Kowalczyk. Z radością ogłasza

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Sportowiec w kombinezonie narciarskim i kasku podczas rozpędzania się na belce startowej skoczni narciarskiej, w pozycji aerodynamicznej, gotowy do oddania skoku.
    Kacper Tomasiak podczas konkursu skoków na zimowych igrzyskach 2026 JAVIER SORIANOAFP
    Uśmiechnięty sportowiec w białej kurtce z narodowym godłem Polski i czerwonej czapce, unoszący ręce w geście radości, na tle skoczni narciarskiej.
    Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskimJAVIER SORIANOAFP
    Skoczek narciarski w trakcie lądowania na skoczni, ubrany w biały kombinezon i złoty kask, unosi ręce w geście triumfu. W tle widoczne ślady nart na śniegu oraz fragmenty zielonej dekoracji.
    Kacper Tomasiak, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026ANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
    Daniil Medvedev - Ugo Humbert. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja