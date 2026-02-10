Włosi uderzają w Polskę po sukcesie Tomasiaka. Niebywałe, co o nas myślą

Już w trakcie bieżącego sezonu Kacper Tomasiak wysyłał sygnały świadczące o tym, że jego talent do skoków narciarskich jest wielki. Co prawda jeszcze ani razu nie stanął na podium Pucharu Świata, lecz chyba nikt, kto go obserwuje, nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z zawodnikiem, który przysporzy nam jeszcze wiele sportowej radości. I stało się. 19-latek zdobył właśnie swój pierwszy medal olimpijski. Odebrał srebro za konkurs na skoczni normalnej we Włoszech i... zszokował niektórych.

Włosi w szoku po wynikach na igrzyskach. "Niespodzianka w Predazzo"

To, co wydarzyło się w poniedziałkowy wieczór w Predazzo, odnotowują największe włoskie media, wyniki konkursu jednogłośnie określając mianem "niespodzianki". Dziennikarze "Il Messagero" nie kryją zaskoczenia ostatecznym podium, na którym stanęli Philip Raimund, Kacper Tomasiak oraz ex aequo na trzecim stopniu Ren Nikaido i Gregor Deschwanden. "Absurd" - opisują taki układ sił, jednocześnie podkreślając, że to głównie młoda generacja zawodników. Tylko Szwajcar urodził się bowiem w latach 90., cała reszta to pokolenie XXI wieku.

Ta mieszanka pokoleniowa miała niesamowitą wspólną cechę: żaden z tej czwórki nigdy nie zdobył tytułu Pucharu Świata

"Dziewiętnastoletni Tomasiak, czwarty po pierwszej serii, wylądował na 107 metrach, lądując perfekcyjnie i zdobywając wysokie noty. Raimund skoczył o pół metra słabiej, ale dzięki sędziom i przewadze, jaką uzyskał w pierwszym skoku, zapewnił sobie złoty medal z przewagą 3,4 punktu. Wieczór pełen niespodzianek zakończył się celebracją dla Niemców, z nazwiskiem, którego nikt by się nie spodziewał" - dodano.

Podobny ton osłupienia towarzyszy notatkom "Corriere della Sera", "La Sicilia", "Il Gazzettino", "Il Mattino", "OA Sport" oraz relacji stacji Sky Sport. Ci ostatni na sukces Polaka spojrzeli z szerszej perspektywy, przy okazji wymierzając Polakom bolesny cios.

"Drugie miejsce zajął Polak Tomasiak (rocznik 2007), wnosząc powiew świeżości do świata polskiego ruchu narciarskiego, w którym skoki narciarskie są religią, ale ostatnio i niezwykle toksycznym środowiskiem" - opisano, nawiązując najprawdopodobniej do niespełnionych oczekiwań kibiców rozczarowanych brakiem świeżych sukcesów polskich skoczków w Pucharze Świata, krytyki Macieja Maciusiaka i atmosfery, jaka towarzyszyła rozstaniu Thomasa Thurnbichlera z biało-czerwoną kadrą.

Kacper Tomasiak podczas konkursu skoków na zimowych igrzyskach 2026 JAVIER SORIANO AFP

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim JAVIER SORIANO AFP

Kacper Tomasiak, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

