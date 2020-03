Adam Małysz, Robert Korzeniowski i inni wielcy sportowcy. Ich sukcesy kojarzą się z głosem Włodzimierza Szaranowicza. Legendarny komentator obchodzi 71 urodziny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot o współpracy z Michalem Doleżalem: Parę rzeczy zmieniło się na plus. Wideo INTERIA.TV

Czarnogóra - to ten kraj wydał jednego z najlepszych komentatorów sportowych w Polsce. Choć urodził się w Warszawie, to w rodzinie z Bałkanów. Temperament charakterystyczny dla ludzi z tamtej części świata, był wyczuwalny w jego transmisjach. To czyniło go autentycznym i pozwoliło mu zyskać sympatię widzów.

Reklama

Zanim trafił do telewizji pracował w radiu. To jednak na szklanym ekranie jego gwiazda rozbłysła.

Marzył, żeby zostać olimpijczykiem. Grał w koszykówkę. Skończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, ale w trakcie studiów odniósł kontuzję, która zakończyła jego przygodę ze sportem.

Udało mu się jednak pojechać na igrzyska. Jako komentator, był na nich aż 19 razy (10 zimowych i dziewięć letnich). Zaczęło się w Moskwie w 1980 roku, a skończyło w Pjongczangu w 2018.

Co ważne cenią go nie tylko kibice, ale też sportowcy. - Włodek to jest legenda. Tak, jak są legendy w skokach, czy w sporcie w ogóle, tak samo on jest legendą jeśli chodzi o komentowanie skoków narciarskich - mówił o nim Adam Małysz w 2019 roku w TVP.

Rok temu poinformował o zakończeniu przygody z mikrofonem. Kibice jednak nie wyobrażają sobie jednak wielkich imprez bez jego głosu. Na szczęście od czasu do czasu mogą go zobaczyć w studiu.

MP