Wiśle groziła kompromitacja, niedzielne zawody były zagrożone. Małysz ujawnia

Podobnie, jak w sobotę, najlepszym z Polaków był Paweł Wąsek , który zajął 11. miejsce. Do tego, by wskoczyć do "10" zabrakło 0,4 pkt.

Wielka dziura na skoczni w Wiśle omal nie zagroziła zawodom Pucharu Świata

Niewiele jednak zabrakło, a święto skoków w Wiśle nie doszłoby do skutku. W nocy na obiekcie im. Adama Małysza doszło bowiem do poważnej awarii .

W nocy z soboty na niedzielę mieliśmy awarię. Po piątkowych opadach i po tym, jak w sobotę zrobił się miękki zeskok, chcieliśmy go wyrównać. I skocznia została przy tym uszkodzona. Na 100. metrze zrobiła się dziura aż do siatek

- Zeskok był nierówny i chcieliśmy go wyrównać ratrakiem. W połowie zeskoku zakopał się w nim i wyciągnął śnieg. Reakcja była szybka. O godzinie pierwszej w nocy dzwoniliśmy do pracowników. Na szczęście był mróz, więc można było dostrzelać śniegu do tej dziury, a potem polewali wodą, by to stwardniało. Chłopaki stanęły na wysokości zadania. Od pierwszej w nocy do ósmej rano pracowali na skoczni. I w niedzielę niemalże nie było śladu po wielkiej wyrwie. Wielkie brawa dla organizatorów, bo sytuacja była beznadziejna - tłumaczył Małysz.