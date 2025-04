Wisła może stracić PŚ na rzecz Niemców. Polacy interweniują, działacz ujawnia

Wybór akurat jego osoby do skomentowania całej sytuacji nie był przypadkowy. To właśnie on pełni odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Potwierdził on choćby, że decyzja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej spowodowana jest niemożliwością organizacji zawodów mężczyzn i kobiet na obiekcie imienia Adama Małysza.