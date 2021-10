Dotąd oglądaliśmy cztery odsłony "Willingen Six" (początkowo - "Willingen Five"), a pierwszą z nich, w 2018 roku wygrał Kamil Stoch. Podczas tegorocznej edycji pula nagród wynosiła 30 tysięcy euro. Zwycięzca, który uzyskał najwyższą sumę not za skoki w sześciu seriach (kwalifikacjach i konkursach głównych) mógł liczyć na 15 tysięcy euro zysku.

Sezon 2021/22 bez nagrody za "Willingen Six"

Niestety, w sezonie 2021/22 nagroda nie zostanie wręczona. Jak informuje serwis "skijumping.pl" powodem jest fakt, że na skoczni w Willingen odbędą się konkursy PŚ zarówno panów, jak i pań.



Sezon Pucharu Świata rozpocznie się 20 listopada w Niżnym Tagile. Pierwsze konkursy w Polsce odbędą się w dniach 4-5 grudnia na skoczni w Wiśle.



