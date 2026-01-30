Willingen oszalało. Sensacyjny rekord Polaka, tuż przed mistrzostwami świata

Już tylko jeden weekend Pucharu Świata dzieli czołowych skoczków globu od rozpoczęcia igrzysk olimpijskich. Ale za to jaki, ponieważ mowa o zmaganiach na uwielbianym przez kibiców obiekcie w Willingen. Piorunujące wrażenie robi sama charakterystyka skoczni. Punkt HS ustanowiony jest na 147 metrze, co gwarantuje dalekie próby. Tych w przeszłości nie brakowało choćby za sprawą reprezentantów Polski. A wszystko rozpoczął Adam Małysz.

Lot obecnego prezesa PZN na 151,5 metra zapisał się w historii naszego sportu. "Orzeł z Wisły" w 2001 roku dokonał wtedy rzeczy historycznej. Nie tylko bijąc rekord skoczni, lecz też jako pierwszy człowiek przekraczając magiczną barierę 150 metrów w Pucharze Świata. W późniejszych latach do elitarnego klubu stopniowo dołączali kolejni zawodnicy. W tym także "Biało-Czerwoni". Prawdziwy szok kibice przeżyli zwłaszcza pięć lat temu, a więc stosunkowo niedawno.

Murańka z rekordem skoczni. Ale w kwalifikacjach najlepszy był Stękała

Sceny działy się podczas piątkowych kwalifikacji. Do Willingen zawitali wtedy między innymi Klemens Murańka oraz Andrzej Stękała. I to właśnie oni zrobili show przed miejscową publicznością. Ten pierwszy popisał się sensacyjną próba na odległość aż 153 metrów. "To jest nowy rekord skoczni, proszę państwa. Do tej pory Janne Ahonen w 2005, Jurij Tepes w 2014 skoczyli po 152 metry. A on skacze 153" - zachwycali się komentatorzy polskiego Eurosportu.

Co ciekawe, wspomniany lot nie pozwolił 31-latkowi na zwycięstwo w kwalifikacjach. Pierwsze miejsce zajął za to inny z naszych rodaków, Andrzej Stękała. Młodszy o rok sportowiec lądował metr bliżej od kolegi z kadry. Obaj wręcz zdeklasowali pozostałych "Biało-Czerwonych". "Polacy w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Dwudzieste dziewiąte miejsce zajął Kamil Stoch (129,5 m), trzydziesty piąty był Jakub Wolny (126,5 m), zaś czterdziesty Aleksander Zniszczoł (127 m)" - relacjonował portal "skijumping.pl".

Później do głosu doszły już gwiazdy, ale nie zanotowały spektakularnego sukcesu. Willingen Six 2021 zakończyło się triumfem Halvora Egnera Graneruda. Podium uzupełnili Daniel Andre-Tande oraz Markus Eisenbichler. Zaledwie kilka tygodni później odbyły się mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Szczęśliwe dla Piotra Żyły, bo do ojczyzny wrócił ze złotym medalem z normalnego obiektu. A co do rekordu w Willingen, obecnie wynosi on 155,5 metra. Autor? Johann Andre Forfang.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Klemens Murańka Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Klemens Murańka AFP

Andrzej Stękała AFP