Polacy do startów przystąpią w składzie : Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jan Habdas i Tomasz Pilch. Zabraknie Kamila Stocha , który po nieudanych próbach z Willingen i na Kulm - decyzją sztabu szkoleniowego z Thomasem Thurnbichlerem na czele - zostaje w Polsce, by trenować pod okiem Zbigniewa Klimowskiego . Poza tym spędzi też więcej czasu z bliskimi. "Najbliższe dni spędzi z żoną i rodziną, aby odzyskać świeżość mentalną i fizyczną oraz głód skoków" - powiedział trener polskiej kadry w oficjalnych kanałach PZN.

Skoczkowie przygotowują się do konkursu Pucharu Świata w Lake Placid. Są jednak pewne obawy

Reprezentant Niemiec, w swoim felietonie dla Sport.de, odniósł się do temperatur, jakie niedawno odnotowano w Lake Placid. Mogą one przerazić - termometry wskazały bowiem... minus 32 stopnie Celsjusza ! "Jestem ciekaw warunków na miejscu, faktycznie w zeszłym tygodniu zmierzono tam minus 32 stopnie. Jako drużyna niemiecka celowo przyjechaliśmy trochę wcześniej , aby wykorzystać te dni na treningi na tamtejszych skoczniach. Mam nadzieję na kontynuację mojego trendu wzrostowego w zawodach Pucharu Świata" - napisał Karl Geiger.

Powodów do obaw, przynajmniej jeśli idzie o temperatury, raczej nie ma. Obecnie w Lake Placid w dzień nie spadają one poniżej zera. Inaczej ma być tylko w sobotę 11 lutego. Prognozuje się minus 4 stopnie w dzień i minus 12 w nocy. Ważniejszym czynnikiem zdaje się być wiatr . Według synoptyków będzie wiał ze średnią prędkością 7 km/h w porywach do 22 km/h.