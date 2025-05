Wieści o Stochu dotarły już poza Polskę. Jest poruszenie. "Będziemy tęsknić"

Za niecały rok stanie się nieuniknione wydarzenie i Kamil Stoch oficjalnie zakończy sportową karierę. Polak postanowił długo nie trzymać kibiców w niepewności, ogłaszając decyzję przed kamerami TVP Sport. Publiczny nadawca co prawda jeszcze nie udostępnił całej rozmowy z wielokrotnym mistrzem olimpijskim, lecz przedstawił najważniejszy fragment. "Nie chcę być jak Kasai. Myślę, że powiedziałem to już na tyle zrozumiale, że każdy wyciągnął wniosek, że to będzie mój ostatni sezon" - wyznała "Rakieta z Zębu".

Reklama