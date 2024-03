Te zmiany są dziwne. Nie jest to też do końca fair, jeśli chodzi o wszystkie kraje. Niektórzy przygodę z Raw Air mogą zakończyć już w Oslo. I to był dla Thomasa Thurnbichlera jeden z argumentów, by nie wysyłać tam naszych juniorów. Sam chciałem, by na zawody do Norwegii pojechał jeden z naszych młodych skoczków. Thomas powiedział, że fajnie byłoby, ale może się okazać, że po dwóch skokach wróciłby do domu. Dlatego jego zdaniem nasi juniorzy powinni teraz skupić się głównie na startach w Pucharze Kontynentalny, gdzie radzą sobie coraz lepiej

~ powiedział Małysz.