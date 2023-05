Wielkie zmiany u rywali Polaków. Horngacher robi czystki w kadrze

Stefan Horngacher to jeden z tych trenerów, którzy budzą respekt w społeczności skoków narciarskich. Austriacki szkoleniowiec choć sprawia, że za każdym razem, gdy przejmują którąś z reprezentacji, jego podopieczni odnoszą sukcesy na arenach międzynarodowych, znany jest przede wszystkim bycia rutyniarzem, który jeśli postawi na danego zawodnika, to będzie on regularnie występował w konkursach najwyższej rangi. Niestety, to podejście ma też swoje minusy - jeśli któryś ze skoczków będzie spisywał się źle, na długi czas zostanie odsunięty od zawodów na najwyższym szczeblu. Po sezonie 2022/2023, który zakończył się nie najlepiej dla reprezentacji Niemiec, Horngacher zapowiedział "odmłodzenie" swojej ekipy. Jak zapowiedział, tak też zrobił. Z kadry A wypadli dwaj doświadczeni zawodnicy - jeden z nich jest wicemistrzem olimpijskim, drugi natomiast mistrzem świata.