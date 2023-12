Wielkie rozczarowanie Kamila Stocha. Mocny przekaz polskiego mistrza

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich o początku tego sezonu w Pucharze Świata chciałaby zapomnieć. Przyzwoite momenty z udziałem naszych zawodników można policzyć na palcach jednej ręki, a i tak pewnie będzie to trochę na wyrost, bo przyzwyczailiśmy się do niezwykle wysokiego poziomu i kolejnych wysokich lokat.

Tych w tym sezonie jak na razie jednak nie ma. W żadnym z rozegranych konkursów Polakowi nie udało się zakończyć zawodów na miejscu w pierwszej dziesiątce. Coś, co niedawno było dla kibiców chlebem powszednim, obecnie jest trudnym do osiągnięcia celem.

Wielkie rozczarowanie Kamila Stocha. Mocny przekaz mistrza

Do Oberstdorfu Biało-Czerwoni przyjechali na pewno z jakimiś nadziejami, ale trudno było oczekiwać, żeby któryś z naszych skoczków miał zamieszać w czołówce. Jeśli już pojawiały się takie dyskusje w przestrzeni publicznej, to stawiano na Kamila Stocha. Nasz mistrz dwa poprzednie weekendy miał przyzwoite i wykonywał malutki proces ze skoku na sok. Wydawało się, że być może Turniej Czterech Skoczni będzie okazją na pokazanie, że "idzie do góry".

Po kwalifikacjach do pierwszego konkursu z ust Stocha słychać było jednak jedynie potężne rozczarowanie. - Co prawda ze skoku na skok się poprawiałem. To jest takie światełko w tej ciemności, ale po dwa metry to nie jest jakiś super wynik. Obecnie jestem w kiepskiej formie. Każda skocznia aktualnie sprawia mi trudność i to, że zmieniają się profile obiektów też nie ułatwia sprawy, ale każdy z nas ma tak samo - przekazał zasmucony Stoch przed kamerami Eurosportu.

Kacper Merk przeprowadzający rozmowę zwrócił uwagę na poprzednie tygodnie, ale szybko został zastopowany przez samego Stocha. - To nie o to chodzi, że jest dramat, ale plątanie się w okolicach trzydziestego miejsca, to nie jest to, co chciałbym prezentować i na co mnie stać. Popełniam mnóstwo błędów, które działają jak efekt domina i później nie ma energii w locie. Staram się robić, co mogę, ale póki co męczę się okrutnie - dodał rozgoryczony Stoch.

Z pozytywów, jakie padły z ust Stocha, dowiedzieliśmy się, że jego nie dopadły kłopoty z grypą, które mieli Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. - Mnie takie problemy obchodzą z daleka - przekazał trzykrotny tryumfator Turnieju Czterech Skoczni. Szansa na jakąś poprawę już jutro. W piątek 29 grudnia tradycyjnie rozegrany zostanie pierwszy konkurs tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni. Relacja tekstowa na żywo na SportInteria.pl.

Kamil Stoch: To był dobry dzień, zrobiłem mały krok do przodu. WIDEO / PZN / PZN

Kamil Stoch / AFP

Kamil Stoch / AKPA