Wielkie polskie rozczarowanie w Trondheim. Kobayashi rozpoczął pogoń za Kraftem

Powrót Dawida Kubackiego do Pucharu Świata na pewno nie był udany, a huśtawkę nastrojów przeżył także kolejny raz w swojej karierze na tej skoczni Kamil Stoch, który przez pierwsze dwa dni prezentował się świetnie, żeby w niedzielę odpaść po pierwszej serii. Na całe szczęście jednak to koniec zmagań na skoczni Oslo. Rywalizacja przeniosła się do Trondheim, gdzie niedawno dokonano renowacji obiektów. Skoczkowie więc ruszyli w swego rodzaju nieznane.